V Německu pouliční umělci opět vystupují. Berlínský obchod v neděli poskytl svou výlohu právě těm, kteří kvůli přísným opatřením nemohou hrát v ulicích. Znamená to, že mohou vystupovat, aniž by porušili předpisy týkající se koronaviru, protože mezi nimi a publikem je skleněná bariéra. Obchody navíc v neděli musejí být zavřené, a tak získal tento prostor využití i v době, kdy by jinak zel prázdnotou.