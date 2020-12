Umění v době koronavirové: Koupíte si lístek na koncert spolu s testem

Daniel Landa, Janek Ledecký a další celebrity podporují iniciativu Cesta ze tmy. Ta se snaží nabízet řešení současné neutěšené situace v kultuře. Lidé by si koupili lístek na koncert a v ceně by byl zahrnutý i vysokorychlostní test na koronavirus. Tak by se mohly podle iniciativy velké kulturní akce opět konat.