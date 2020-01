Přímý přenos: Další satelity pro síť Starlink, Falcon 9 úspěšně odstartoval

Po několika odkladech konečně počasí společnosti SpaceX přálo. Byla přibližně 80procentí možnost na start, raketa se krátce po třetí hodině vydala na oběžnou dráhu.

Falcon 9 má na palubě dalších 60 satelitů systému Starlink. Společnost SpaceX se opět pokusila o přistání prvního stupně na lodi "Of Course I Still Love You", i v tomto případě oslavila úspěch.

Zhruba po 45 minutách od startu by se pak měly lodě "Ms. Tree" a "Ms. Chief" pokusit zachytit dvě poloviny aerodynamického krytu.