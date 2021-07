Únavový syndrom dokáže zničit život, může vést až k invalidnímu důchodu

Neustálá únava, pocit, jako by člověk celou noc nespal. To jsou nejznámější příznaky chronického únavového syndromu. "Mně je 27 let a jsem vlastně na invalidním důchodu doma a často si vlastně nejsem schopna obstarat základní věci. Nebyla jsem třeba schopná partnerovi nachystat večeři," popisuje Gabriela, která syndromem trpí.

"Člověk je strašně limitovaný v těch aktivitách, a já jsem tím vlastně přišla, tady tou nemocí, v podstatě o všechno. Lidi mají pocit, že se málo snažíte," svěřila se Gabriela.

"Ta únava se tak prohloubí, že zasáhne celý organismus, jak psychiku, tak i tělo. Ten stav je tak závažný, že to dokonce často ústí až v invalidní, minimálně částečně invalidní důchod. Může za to zrychlení života ve všech oblastech," vysvětlil psycholog Slavomir Fischer.

Onemocnění nejvíc zasahuje lidi středního věku a spíš ženy. Objevit se ale může i u mladých lidí, například po infekčním onemocnění. Diagnostikovat ho není jednoduché.

"Lékař by především, než řekne, že je to chronický únavový syndrom z nejasného původu, měl vyloučit všechny ostatní onemocnění. To znamená psychiatrické důvody nebo onemocnění, například štítné žlázy, poruchy spánku, poruchy dýchání ve spánku a celé spektrum dalších nemocí," informuje lékařka Jana Vyskočilová.

Léky na chronickou únavu zatím neexistují. Podle lékařů jde spíše o režim a prevenci. Některým lidem se podaří únavového syndromu úplně zbavit, jedná se ale o běh na dlouhou trať.