Maláčová to schytala. Je unavená z otázky, kde vezme peníze na rouškovné

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) čelí kritice kvůli návrhu rouškovného pro důchodce. Podle odpůrců není ekonomická situace Česka aktuálně ve stavu, aby vláda mohla takto štědře rozdávat. Maláčová na to konto popuzeně prohlásila, že už ji unavují otázky, kde na rouškovné stát vezme peníze. Za to od opozice sklidila ještě ostřejší kritiku.

Jednorázový příspěvek ve výši šesti tisíc korun pro důchodce jako kompenzace za stres a starosti v době koronavirové epidemie nadzvedl ze židle část české společnosti i opozici. Ministryně Maláčová na svém návrhu však nadále trvá. Pro státní rozpočet by to znamenalo zhruba 17 miliard korun. Diskutovat o tom, kde na to stát vezme, však Maláčová považuje za zbytečné.

"Strašně mě unavuje otázka, jestli si to můžeme dovolit a kde na to vezmeme. To je podle mě taková hloupá, plytká diskuze, kde na to vezmeme," prohlásila pro Aktuálně.cz.

"Já bych tu otázku položila jinak. Jak je možné, že lidé, kteří celý život pracovali, nemají důchod, ze kterého se dá žít? Jak je možné, že milion seniorů má důchod pod 14 tisíc? Na to bychom se měli ptát," tvrdí. "Já jsem nepotkala nikoho, kdo by mi řekl, že to je špatně," dodala.

Opozice nicméně kritikou nešetří. "Nikdy by mě ani nenapadlo říct, že je debata nad zdroji peněz na důchody plytká nebo hloupá. Peníze nejsou papírky z Dostihů a sázek. Těžce je vydělávají miliony konkrétních lidí. A k těm mám hlubokou úctu. Kdo ji nemá, nemá v politice co pohledávat," okomentovala výrok Maláčové předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Na twitteru se pak do sebe s Maláčovou pustily. "Zapomněla jste ten výrok odcitovat celý," upozornila ministryně Pekarovou Adamovou. "Ta Vaše otázka má znít: "Je spravedlivé, aby se současní padesátníci a mladší ročníky obávali o své důchody?" Není, ale obávají, protože se zdá, že považujete zvýšení důchodů za reformu. Udržitelnost důchodového systému však neřešíte a o reformě jenom mluvíte. Promarněné roky," odpověděla jí Pekarová Adamová.

Své k tomu napsal i další poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek. "Padesátníci? Jsem šedesátník. A kvůli vládním politikům typu Jana Maláčová jsem se s nadějí na důstojnou penzi již rozloučil. Mnohem horší ale je, že díky Babišům a Maláčovým se bude zhoršovat i kvalita a dostupnost zdravotní péče. Na tu už si (na rozdíl od penze) nepřivydělám," prohlásil.

Pro systém dle jeho slov je stěžejní nikoliv jak dlouho lidé pracovali, ale kolik odváděli. "Jak moc pracovali, není pro pojistné systémy nijak podstatné. Podstatné je to, jak přispívali do systému. Jste první ministr práce a sociálních věcí, který tohle nechápe. Proto to taky tak vypadá," vzkázal Maláčové.

Do vlasů si s ministryní práce vjeli i občanští demokraté. "Nikdo mi neřekl, že to je špatně, komentuje Jana Maláčová šest tisíc navíc pro seniory. Paní ministryně asi neposlouchá, protože jí to řekla velká část opozice a vlna nesouhlasu s tímto populistickým krokem prochází už několik dní sociálními sítěmi," konstatoval předseda ODS Petr Fiala.

To si Maláčová nenechala líbit. "Vzpomínáte ještě na rok 2006 a "smlouvu ODS s občany ČR"? Tehdy lidem kvůli vyššim životním nákladům slibovali valorizaci ne o pětistovku, ale rovnou o tisícovku měsíčně navíc. Cítím tady staré dobré modré pokrytectví," vzkázala Fialovi na twitteru.

Na to, že návrh Maláčové není příliš propracovaný, upozornili i Piráti. "Bohužel ze strany ČSSD nezaznělo jediné vysvětlení, jakými zdroji chtějí doplnit státní rozpočet. Jen obecné, vágní plány. Upozorňovala jsem, že dnešním padesátníkům důchody o průměrných 840 korun měsíčně už růst nebudou," vysvětluje pirátská poslankyně Olga Richterová.

Svůj záměr přispět letos každému důchodci částkou šest tisíc korun Maláčová oznámila minulý týden s tím, že o návrhu bude koalice ještě jednat. "My tomu říkáme rouškovné," uvedla pro TV Nova. Pro důchodce to má představovat mimo jiné kompenzaci za stres spojený s koronavirovou epidemií.

V pořadu Napřímo ministryně Maláčová prozradila, o kolik porostou důchody. Podívejte se na rozhovor v následujícím videu: