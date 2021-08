"Unesla ho!" O chlapce, který přežil pád lanovky, se přetahují jeho tety

Téměř tři měsíce uplynuly od tragédie v severní Itálii, kde se utrhla lanovka. Jediným přeživším byl tehdy pětiletý chlapec, který přišel o oba rodiče i mladšího sourozence. V rodině nyní panují spory o to, kdo dostane dítě do své péče. Jeho teta je přesvědčena, že se o něj příbuzní, kteří se ho po propuštění z nemocnice ujali, nedokážou dostatečně postarat a o chlapce chce bojovat soudní cestou.

Eitanovi Biranovi bylo teprve pět let, když přišel o oba rodiče, dvouletého bratra a dva praprarodiče. Rodina z Izraele tvořila velkou část ze 14 obětí tragédie z konce května, kdy se na severu Itálie na trase Stresa-Mottarone utrhla lanovka.

Jediným přeživším byl právě Eitan, který skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Odtamtud byl do domácí péče propuštěn v červnu. Ujala se ho jeho teta z otcovy strany Ayou Biran-Nirková, se kterou žije nedaleko italské Pavie.

Ne všichni příbuzní jsou ale s tímto stavem spokojeni. O nyní již šestiletého chlapce usiluje teta z matčiny strany Gali Pelegová, která žije v Izraeli. Ta mimo jiné obviňuje druhou stranu z únosu a bude podnikat právní kroky, aby získala Eitana do své péče, informoval italský deník Il Fatto Quotidiano.

"Byl unesen příbuznými, kteří ho vůbec neznají. Ona mu nebyla nijak blízká. Ta rodina ho nebere do parku nebo do restaurace, což jsou věci, které my jsme dělali," prohlásila.

Tvrdí, že její zesnulá sestra si vážila izraelských a židovských hodnot, o které bude chlapec v Itálii ochuzen. "Za několik let se ohlédne zpět a uvidí, kde vyrostl a kdo byli jeho rodiče. Pro mě je důležité, aby viděl, že jsme tu vždy byli pro něj. Už ztratil jednu rodinu a nepotřebuje přijít o další," vysvětluje Pelegová.

Po květnové tragédii se s dalšími příbuznými z Izraele dočasně přesunuli do Itálie, aby byli Eitanovi nablízku. Posteskla si však, že soud umožnil její rodině dvě návštěvy týdně, které trvají dvě a půl hodiny. Když odchází, chlapec podle ní pláče. Podle právníků Ayou Biran-Nirkové jsou tato obvinění zkreslená. "Upřímně nedokážeme pochopit důvod těchto lží a zloby," vyjádřili se.

Pelegová má ale pocit, že se teta z otcovy strany snaží dítě od rodiny z matčiny strany oddělit. Podala proto žádost o adopci. Zatím není jisté, zda o tom rozhodnou italské nebo izraelské soudy.

Podívejte se na záběry z bezpečnostních kamer, které zachytily děsivý pád kabiny lanovky: