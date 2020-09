Unie zajistí nákup vakcín proti nemoci Covid-19 pro všechny členské státy

Evropská unie se během léta zavázala, že kvůli koronavirové pandemii prohloubí spolupráci v oblasti zdravotnictví. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové evropská spolupráce funguje. Co si o tom myslí čeští europoslanci a co by měla Evropská unie podle nich ještě zlepšit, zjistíte ve videu pod titulkem článku.