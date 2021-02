UNIKÁT: V Čechách se spářila koza s beranem! Mládě dostalo krásné jméno

Matka koza, otec beran. Stačila chvilka a mezi zvířaty přeskočila jiskra. Výsledkem je kozoovce, které říkají Barunka. "Koza porodila na Barborku v prosinci,“ popsala chovatelka Marie Štefanová.



"Je to takové půl na půl. Koza má uši dolů. Má i charakteristické růžky, ale ten čumáček, ten zas úplně kozí není. Spíše vypadá jako od ovečky. I ta srst je spíš jako kamerunské ovce,“ tvrdí veterinářka Adriana Semánová.



Podle veterinářů je velmi neobvyklé, že se takový hybrid kozy a ovce narodí živý. Oba druhy jsou totiž geneticky odlišné. "Je to rarita, ale také měla dost zdravotní potíže na začátku,“ doplnila Semánová.



"Máme hodného kmotra veterináře a hodné tety veterinářky. Všichni nám pomáhají, takže ji dostali na nohy a chodí,“ raduje se chovatelka.

Z Barunky se okamžitě stal mazlíček. S paní Štefanovou jezdí každý den do práce. "Ráno nasedneme a jedeme do práce autem. V práci se napije z flašky a lehne si do bedny,“ sdělila paní Štefanová.



Barunka je opravdový unikát i co se stravy týče. Jejím oblíbeným pokrmem je totiž papír. "Faktury jí chutnají nejvíc, když jsou v nestřeženém okamžiku na nesprávném místě. To se ztrácí,“ směje se Štefanová.



Podobní kříženci vznikají i u jiných druhů zvířat. Existuje například kříženec lva a tygra. A zebroid zase vznikne spárováním zebry s koněm. V Dubaji se spároval velbloud s lamou.