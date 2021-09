Unikátní dokument Nedělej Zagorku! už dnes na TV Nova. Co přinese?

"Bylo to přes rok a půl práce," říká režisér a scenárista dokumentárního portrétu Hany Zagorové Michal Čoudek a pokračuje: "Nakoukávání archivních záběrů, domlouvání respondentů do dokumentu… První verze měla tři a půl hodiny."

Také do příprav dokumentu se negativně promítla pandemie. „A to přímo, když onemocněla Hanka a vše se odkládalo, nebo následně kvůli omezenému cestování, kdy se musela zrušit některá externí natáčení,“ doplňuje Michal Čoudek.

Profesionálka, opravdová dáma, originální hlas, pokorná ženská. Tak o fenomenální Haně Zagorové v dokumentárním filmu mluví zpěvaččini přátelé, kolegové a spolupracovníci. Snímek mapuje kariéru populární umělkyně od doby, kdy se objevila na české hudební scéně jako interpretka a textařka popových šansonů, přes její slavné spolupráce s Petrem Rezkem, Karlem Vágnerem, Stanislavem Hložkem a Petrem Kotvaldem nebo s italskou star Drupim, až po její porevoluční působení na obrazovkách TV Nova ve vlastním pořadu Hogo Fogo.

Dokument dává nahlédnout i do zpěvaččina soukromí – na společné soužití vzpomíná bývalý manžel Vlastimil Harapes a téměř třicetiletý svazek hodnotí současný manžel Štefan Margita slovy: "I po těch letech se pořád těším domů." Nechybí ani emotivní pohled na dramatický konec roku 1989, kdy se Hana Zagorová, po téměř půlroční vynucené pauze po podpisu Několika vět stala jedním ze symbolů sametové revoluce. "Nikdy neuhnula ze své cesty a pro mě je to dáma se vším všudy," říká ve filmu herec Martin Dejdar.

Voyo a TV Nova uvdj dokumentrn film Nedlej Zagorku!, kter mapuje fenomenln kariru a ivotn cestu Hany Zagorov. Snmek bude premirov uveden na obrazovkch TV Nova ve tvrtek 2. z ve 22.10 hod. a od stejnho dne bude k dispozici na Voyo.#tvnova pic.twitter.com/bGKBA7v0d6 — TV Nova (@tvnovaofficial) August 26, 2021

"Jsem ráda za tu dobu, kterou jsem prožila, že jsem mohla být její součástí," bilancuje Hana Zagorová a dokument věnovaný své neobyčejné kariéře uzavírá slovy: "A jsem ráda i za to, že jsem se snad i malinkatým dílečkem zasloužila o to, co je a co máme. A jsem pyšná na sebe, že jsem se nebála. A že bylo čeho! Člověk by měl žít tak, jak to unese jeho svědomí. A já mám svědomí docela čisté."

Premiéru unikátního dokumentu Nedělej Zagorku! sledujte ve čtvrtek 2. září od 22:10 na TV Nova. S předstihem se na film můžete podívat už teď na Voyo.