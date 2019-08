Unikátní domov pro mentálně postižené. Mají se tu cítit jako doma

Unikátní sociální služba usiluje, oproti neosobním ústavům, o simulaci domácí péče. Díky ní by nemocní měli mít možnost důstojného dožití. "Naši klienti jsou často v těchto těžkých chvílích buď přemedikovaní, anebo ve většině případů na kurtech. A my jsme si řekli, že takhle ne, a to byl i velký impulz takovou službu postavit," uvedla Lenka Kohoutová, ředitelka Domova Sulická.

Soukromí zajistí jednolůžkové pokoje místo hromadných nemocničních lůžek. Domovu se musí podobat i vše ostatní. "Chceme, aby i to, co patří zdravotníkům, vypadalo jako domácí - nikdo tady nechodí v munduru, ani zdravotní sestry, ani pracovníci v sociálních službách," popsala Kohoutová.

Vybudování zázemí pro klienty s mentálním postižením, kteří potřebují paliativní péči, stálo 72 milionů korun. Celou výstavbu zainvestovalo hlavní město Praha. To se taky z více než poloviny stará o financování provozu, který ročně vyjde asi na 100 milionů korun.

"58 % toho rozpočtu je financováno z kapitoly hlavního města Prahy, zhruba 22 % je od ministerstva práce a sociálních věcí, část je hrazena přímo z vlastních příspěvků klientů, část je řešeno formou darů," vypočítal pražský radní Jan Chabr (TOP 09).

K dispozici je i řada aktivit. Setkávání probíhá ve společných obývácích, odborní asistenti zase pomáhají s rozvojem různých schopností. Klid a bezpečí klienti nachází v multismyslové místnosti.

Nové oddělení pro mentálně postižené pacienty s nevyléčitelnými chorobami bude slavnostně otevřeno v pondělí.