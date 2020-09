Unikátní objev! Našli mumii medvěda z doby ledové, má vnitřní orgány i nos

Podle prvotního zkoumání odborníků žil medvěd v pozdní době ledové. “Stojí za to počkat si na potvrzení, že opravdu mluvíme o medvědu jeskynním, který zamrzl v permafrostu v pozdní době ledové, přibližně před 39 tisíci lety. Je to opravdu unikátní nález, díky kterému zjistíme, jak jeskynní medvědi žili,“ řekl Sergey Kruspkop ze zoologického muzea.

Pastevci mumii medvěda našli na Velkém Ljachovském ostrově. Ten je součástí Novosibiřských ostrovů. Šelma, která vyhynula před 15 tisíci lety ale pro vědce není neznámou. “Jeskynní medvěd není záhadné zvíře. Ale je jasné, že nález měkkých tkání pomůže k vytvoření jeho kompletního portrétu,“ doplnil Kruspkop.

Dálný východ v posledních letech vydává stále víc mumií prehistorických zvířat. Je to způsobeno vlivem tání zmrzlé půdy i moderních technologií. “Dnes může téměř každý nálezce hned v okamžiku objevu sdílet fotografii s přesnou polohou. S tím pravděpodobně souvisí i to, že v posledních letech jsou nálezy stále častější,“ uzavřel Kruspkop. Univerzita v Jakutsku také potvrdila, že v přibližně stejné době, kdy lovci našli tělo medvěda se na pobřeží našla i mumie medvíděte. I ta by vědcům mohla poskytnout cenné informace.