Unikátní obnova. Architekti opravili vyhořelou roubenku Libušín

Chata Libušín byla postavena mezi lety 1897 a 1899 a stala se symbolem Pusteven i Moravských Beskyd. Roubenka vznikla podle plánů významného slovenského architekta Dušana Jurkoviče. V polovině 90. let minulého století byl Libušín prohlášen národní kulturní památkou. Vážně jej ale poškodil požár v roce 2014. Kdo za něj mohl, stále rozplétá soud.

Mezitím chata prošla obnovou, na které se částečně formou sbírky podílela i veřejnost. Rekonstrukce probíhala od dubna 2016. Majitelem Libušína je Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Libušín se svým vzhledem vrátil do poloviny 20. let, k obnově ale byly použity moderní technologie, včetně virtuálního 3D modelu.

"Co dokázal mít Dušan Jurkovič pouze v hlavě, my jsme měli v počítači. Moderní technologie sloužily k tomu, aby to ve výsledku bylo co nejvíce původní. Bez moderních technologií bychom chatu neobnovili, bez původní práce by zase výsledek nebyl tak hezký. Tyhle dvě věci se nedají úplně oddělit, u oprav památek jdou ruku v ruce," řekl Jakub Masák, zakladatel ateliéru Masák & Partner, který je autorem obnovy Libušína.

Při opravě byly použity tradiční rukodělné řemeslné postupy, původní materiály a technologie. "Chata je opravdu postavená rukama tak, jak ji postavil Jurkovič. Řemeslníci se museli naučit dělat svoji práci ručně a má to praktický důvod. Například ručně hoblované prkno vydrží na povětrnosti řádově o desítky let více než prkno, které je opracované hoblovkou," vysvětlil architekt a specialista na obnovu památek z ateliéru Masák & Partner Jaroslav Svěrek.

Dřevo použité na obnovu památky pochází ze stromů, které rostly ve stejné nadmořské výšce, v jaké leží Pustevny, aby lépe odolávalo místním podmínkám. Architekti se vrátili k podobě, jakou chata měla po obnově po 1. světové válce v roce 1925. Z bezpečnostních důvodů dostal Libušín i moderní prvky – tepelné čerpadlo, požární hlásiče a v nejcennější části chaty, v jídelně, pak plynové hasicí zařízení.

