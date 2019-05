Unikátní příležitost, podívejte se do srdce nádrže na Želivce

Je to ten nejpřísnější perimetr hráze, to znamená ploty ostnatý dráty zákazy vstupu. Do těchto míst může jen obsluha stráže. Na 860 metrů dlouhou a 58 metrů vysokou hráz Želivky a do jejího nejbližšího okolí se dostane jen pár vyvolených.

První ochranné pásmo vodní nádrže je obehnáno plotem s ostnatým drátem. Ten, kdo by se dostal dovnitř, může zaplatit až 10tisícovou pokutu. Všude jsou kamery a další bezpečnostní jištění.

V objektu nad vodou, který patří do první zóny kritické infrastruktury státu, se musí projít přes dlouhou lávku. Uprostřed je obří přepad. "Ten primárně zajišťuje bezpečnost hráze, slouží k převedení velkých vod a to až na úroveň tisícileté vody," vysvětlil vedoucí hrázný Povodí Vltavy Radovan Synek.

Bezpečnostní šachta je hluboká 49 a půl metru. Hned vedle se unikátními sloupy pouští do úpravny voda z přehrady. "My si najdeme tu nejčistší vodu, na té úrovni otvíráme tu správnou tabuli a tudy je odebírána voda na úpravnu," doplnil Synek.

Nejčistější voda nebývá u dna a ani na hladině, obvykle je uprostřed. Do Prahy a středních Čech ji dostává 52 kilometrů dlouhý tunel Želivka - šestý nejdelší vodní tunel na světě. Za rok jím proteče kolem 90 miliónů kubíků pitné vody. Do 39 kilometrů dlouhé vodní nádrže se pak vejde 309 miliónů kubíků vody. Stavěla se od roku 1965 do roku 1972.