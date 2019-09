Unikátní příležitost, Češi mohou vybrat jméno pro vzdálenou planetu

Každá země dostala unikátní možnost k pojmenování exoplanety. Tu, kterou Mezinárodní astronomická unie přidělila České republice, vědci objevili před jedenácti lety v souhvězdí Rysa.

V současnosti nese "naše" planeta katalogové jméno XO-5b, její hvězda XO-5. Až do 30. září mohou Češi posílat své návrhy na lidštější pojmenování. To samozřejmě není zcela bez pravidel, jméno musí například umožňovat logické pojmenování další planety v případě, že by vědci u hvězdy objevili další neznámou planetu.

Ze zaslaných návrhů odborná porota nominuje kandidáty na finální název, absolutního vítěze z nich pak opět vybere veřejnost hlasováním. Vítězné názvy vyhlásí Mezinárodní astronomická unie v prosinci.

Hvězda XO-5 je velmi podobná našemu Slunci, samotná planeta je o něco větší než Jupiter. Velký rozdíl je v době oběhu planety kolem hvězdy. XO-5b je ke své hvězdě mnohem blíže, jeden rok je proto o hodně kratší, zabere o něco více než čtyři pozemské dny.

Detailní informace o akci IAU100 NameExoWorlds včetně formuláře k odeslání návrhu najdete na www.pojmenujexoplanetu.cz.