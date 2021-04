Ve Vilémově na Děčínsku začala unikátní rekonstrukce železničního viaduktu. Více než 100 let stará konstrukce na hlavní trase mezi Šluknovským výběžkem a Děčínem je v havarijním stavu a je potřeba ji vyměnit za novou. S výškou přes 30 metrů patří tento viadukt mezi nejvyšší v zemi. Do tří měsíců by měla být trasa opět průjezdná.