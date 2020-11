Unikátní video nabízí pohled do oka hurikánu Jóta! Prohnal se Karibikem

"Přemýšleli jste někdy, jak vypadá oko hurikánu 5. kategorie? Naši letci se o to postarají," napsalo Velitelství vzdušných sil Spojených států na twitteru a pochlubilo se fotografiemi i videem. Na záběrech je nejprve viditelná větrná smršť, která se během chvilky promění téměř ve stav bezvětří.

Tropická cyklóna je typická tzv. okem ve svém středu. Bouře totiž rotuje a vzduch proudí směrem od okrajů ke středu. Proudy cestou nabírají na rychlosti, ve stěně oka má proto vítr největší sílu. V samotném oku je pak velmi slabý a panuje v něm až děsivý klid.

Ever wondered what a Category 5 hurricanes eye looks like? Our @USAFReserve Airmen have got you covered. #ReserveReady #HuracanIota pic.twitter.com/LEjXS7GlsX