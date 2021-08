Kamera majitele chaloupky v severní Minnesotě zachytila děsivé záběry. Video ukazuje plameny, které se na videu vplíží do lesa a postupně ho sežehnou na popel. Během několika minut je vidět jejich intenzita, která spálila vše, co stálo v cestě. Obrovský les plný 200 a 300 let starých cedrů tak lehl popelem. Místo stihli hasiči evakuovat. Na video hrůzy se teď můžete podívat sami.