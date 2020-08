Děsivé záběry z Bejrútu! Výbuch zcela zničil nemocnici plnou lidí

Nemocnice svatého Jiří během chvíle po obrovské explozi téměř zmizela z mapy města. Podlahu pokrývaly sutiny, pod kterými byli zavalení lidé, všude rozmetané střepy a mezi nimi zranění.

"Kolem mě byly zraněné zdravotní sestry. Krvácely. Koukala jsem na ně a začala křičet - Co se stalo," popsala zdravotní sestra Pamela Zeinounová.

Pamela ten den pracovala na dětském oddělení. Po výbuchu se okamžitě soustředila na evakuaci dětí. Tři se jí podařilo dopravit do jiné nemocnice. "Šla jsem s nimi po ulici asi pět kilometrů," doplnila.

S evakuací pomáhal každý, kdo mohl. Navzdory hustému prachu a sutinám všude kolem začala okamžitě evakuace pacientů a zraněných. "Kolegové mě zvedli ze země a odnesli. Kdyby mě nenašli, vykrvácel bych," uvedl lékař George Juvelekian.

"Máme být na co pyšní. Naší nemocnici se podařilo dostat do bezpečí více než tři sta pacientů navzdory nedostatku energie, navzdory sklu, které bylo všude, a navzdory životu ohrožujícímu prostředí. Je to zázrak," doplnil.

Nemocnice dosud takový otřes nezažila. Přesto se i v této těžké situaci všichni přítomní dokázali spojit a zachránit stovky životů.