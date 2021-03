Univerzita vyplatí studentkám za sexuální zneužívání miliardu dolarů

Univerzita Jižní Kalifornie (USC) zaplatí bývalým studentkám rekordní odškodné v celkové výši přes miliardu dolarů za sexuální zneužívání. Toho se měl dopustit ve stovkách případů gynekolog George Tyndall (74), jenž třicet let ordinoval v univerzitním zdravotním středisku.

Univerzita se dohodla na mimosoudním vyrovnání se 700 studentkami ve výši 852 miliónů dolarů (téměř 19 miliard Kč), dalších zhruba 215 miliónů (necelých 5 miliard korun) už zaplatila na základě hromadné žaloby stovkám poškozených, informovala ve čtvrtek agentura AP.

Dnes již bývalého lékaře Tyndalla studentky nařkly, že je během gynekologických vyšetření osahával, nutil je svléknout se úplně donaha, nepoužíval rukavice, fotil si je a častoval je urážkami včetně rasistických.

Měl tak činit už od 90. let, kdy svou praxi na USC začal. Vše se provalilo až v roce 2016, kdy to nahlásila zdravotní sestra a stěžovaly si první poškozené. Postupně se skandál rozrostl do obřích rozměrů a rezignoval kvůli němu i rektor univerzity.

Tyndall přitom tehdy ze školy v tichosti odešel, a dokonce dostal vysoké odstupné. Před trestním soudem se zpovídá doteď. Všechna obvinění odmítá a na odškodnění studentkám nedal ani cent.

Čelí obvinění za sexuální zneužití 35 žen, většina případů už byla totiž po deseti letech promlčena. Jiné zas nebyly tak závažné, či pro ně neexistuje dostatek důkazů. Tyndallovi hrozí v případě odsouzení 64 let za mřížemi, stíhán je na svobodě. Lékařské licence se vzdal v září 2019.