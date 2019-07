Uprchlý guru Jára žene svůj případ před Ústavní soud ČR

Případ samozvaného vůdce sekty guru Járy doputoval až k Ústavnímu soudu České republiky. Jaroslav Dobeš si stěžuje na to, že byla porušena jeho práva garantovaná ústavou, když ho soudy poslaly na pět a půl roku za mříže. Podle obžaloby znásilňoval dívky při rituální očistě.

Kdyby se Dobeš neskrýval před spravedlností, trest už měl dávno odpykaný. Před deseti lety uprchl na Filipíny, kde založil základnu svojí sekty. Od dopadení v roce 2015 zůstává v detenčním zařízení pro imigranty a snaha o vydání do České republiky skončila na mrtvém bodě. Guru Jára si svoje podivné kurzy nechával dobře platit, podle obžaloby je několikrát zakončil znásilněním vybraných dívek. Jeho příznivci tvrdí, že to byl jen rituál.

"Je to stejné, jako když půjdu ke gynekologovi, tak to, když do mě strčí nějaký nástroj, taky neznamená, že mě znásilnil," myslí si žačka guru Járy Dagmar Světlovská.

"Nejde o soulož, tady jde o to, že to je tantrická praktika, znásilnění to určitě není," doplnil přítel Jaroslava Dobeše Luboš Y. Koláček.

Soud měl na věc opačný názor a Dobeše i jeho asistentku poslal na pět let za mříže. Oba odmítli odcestovat do České republiky a vypovídat chtěli na dálku. Verdikt je pravomocný, ale Jára se chce dál soudit. Nejvyšší soud jeho dovolání zamítl. Teď si stěžuje, že byla porušena jeho ústavní práva.

Stížnost Jaroslava Dobeše doputovala k Ústavnímu soudu ČR před několika týdny. Na verdikt si ale bude muset počkat - běžné případy soudci rozhodnou do pěti měsíců, ty komplikované se táhnou i dva roky.

Guru Jára evidentně nikam nespěchá, v detenci se dokonce stihl oženit se svojí žačkou a spokojeně vydělává prodejem svých literárních výplodů.