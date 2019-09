Let Smartwings s jedním motorem řeší úřad! Už označili prvního viníka

Úřad pro civilní letectví (ÚCL) už obdržel všechny dokumenty, o které žádal leteckou společnost Smartwings. "Materiály nyní analyzujeme. Máme vyjádření ke všem oblastem, které jsme požadovali," potvrdil TN.cz mluvčí úřadu Vítězslav Hezký.

Letecký úřad se zabývá srpnovým letem společnosti z řeckého ostrova Samos na Letiště Václava Havla v Praze. Letadlu Boeing totiž během letu přestal nad Egejským mořem fungovat levý motor. Posádka se však nerozhodla přistát na nejbližším možném letišti, s porouchaným letadlem naopak doletěla až do Česka. Na palubě bylo v tu chvíli 170 lidí.

Z toho důvodu si vyšetřovatelé z leteckého úřadu od dopravce vyžádali záznamy o letu, vysvětlovat musely Smartwings také chování posádky. Právě ta měla podle ÚCL zřejmě udělat chybné rozhodnutí. "Zatím jsou identifikovány pochybení ze strany jednotlivce, případně jednotlivců," dodal mluvčí Úřadu pro civilní letectví s tím, že více nemůže prozradit.

Mluvčí leteckého dopravce pak prozradila, že společnost Smartwings od začátku vyšetřování události úzce spolupracuje s leteckým úřadem a Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. "Interní setření potvrdilo, že se nejednalo o systémovou chybu," doplnila mluvčí firmy Vladimíra Dufková.

Kdy bude vyšetřování ukončeno, a jaký hrozí viníkům postih, nechtěl zatím nikdo prozradit. "Další bližší informace s ohledem na probíhající šetření a v souladu s evropskou legislativou nelze v tuto chvíli poskytnout," dodala Dufková.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) se přitom společnosti Smartwings už v srpnu zastala. "V těchto případech hraje roli velký počet proměnných, které je nutné vzít v potaz při určení vhodného letiště k přistání, například přesný stav letadla, dostupnost a vybavenost blízkého letiště, povětrnostní podmínky atd. Rozhodnutí je tedy na pilotovi, který letadlo řídí, se zohledněním provozní příručky. To, jaké letiště je vhodné, se může u různých pilotů lišit, aniž by to ohrozilo bezpečnost letu," sdělila redakci TN.cz EASA.

