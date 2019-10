Úřad vyzval pacienty, aby vrátili lék. Problém mají dvě šarže

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyzval pacienty, kteří užívají lék Avonex na roztroušenou sklerózu, aby si důkladně zkontrolovali, jaké balení doma mají. Dvě šarže jsou totiž závadné a je třeba je vrátit do lékárny.

Týká se to šarží číslo 1423324 a 1423221, obou s datem použitelnosti do října příštího roku. "Uvedené šarže jsou stahovány z důvodu rizika netěsnosti obalu. Balení dotčených šarží přípravku je potřeba vrátit do lékárny," vysvětlila mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Žádné nežádoucí účinky se prý zatím neobjevily, přesto se výrobce léku rozhodl šarže stáhnout, "aby eliminoval i to nejmenší riziko pro pacienta. Dotčené šarže jsou v ČR dostupné od září 2018, respektive od listopadu 2018," uvedl SÚKL.

Čísla šarží lidé najdou na vnějším obalu. SÚKL zároveň zveřejnil doporučený postup. Pokud mají lidé doma víc balení včetně nezávadných, mají začít používat přednostně je.

"Pokud se číslo šarže shoduje s výše uvedeným a zároveň máte k dispozici pouze balení stahovaných šarží, léčbu nepřerušujte a při nejbližší příležitosti si zajistěte výměnu léčivého přípravku za jinou nezávadnou šarži," radí SÚKL.

Závadné léky lze přitom vyměnit jen v lékárně, která je pacientům vydala a to do 17. ledna 2020. Lékový ústav také doporučuje do lékárny předem zavolat a zjistit, zda je v ní jiná šarže léku k dispozici.

Vrátit se přitom dají léky otevřené i netknuté. "S případnými dotazy ohledně výměny léčivého přípravku Avonex se obraťte na zástupce držitele, společnost Biogen (Czech Republic) s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, e-mail: office-cz@biogen.com, tel.: +420 255 706 229, +420 734 445 091," uzavřel SÚKL.