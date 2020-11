Úřad zveřejňoval nejoblíbenější jména pro děti každý rok. Letos překvapil

Český statistický úřad (ČSÚ) každoročně na podzim zveřejňuje žebříček nejoblíbenějších jmen, která dostávají děti v Česku. Letošní rok je ale výjimkou. Tradiční termín úřad nestihl a seznamu se nedočkáme ani v nejbližší době. Vypadá to, že k dispozici bude až na začátku příštího roku. Připomeňte si alespoň nejoblíbenější jména z předchozích let.

Český statistický úřad žebříček popularity dětských jmen vydává vždy u příležitosti Evropské dne statistiky, který připadá na 20. říjen. Letos se ale na konci října žádná tabulka na stránkách úřadu neobjevila.

A ani nyní, měsíc poté, co se rodiče Honzíků, Elišek a Tomášků tradičně dozvídají, že jména jejich dětí jsou i nadále jedny z nejpopulárnějších, stále není žebříček k dispozici. Redakce TN.cz proto kontaktovala ČSÚ, aby zjistila, zda se letos vůbec dočkáme.

Mluvčí ČSÚ Jan Cieslar vyloučil, že by letos ještě statistici stihli žebříček zkompletovat. Úřad má podle něj velké množství práce, mimo jiné i kvůli epidemii koronaviru, a dětským jménům se tím pádem intenzivně věnovat nestihl. "Nepočítejte s tím ani v nejbližších dnech. Žebříček by mohl být hotový nejdříve v lednu," odhaduje Cieslar.

Přináší však i pozitivní zprávu. V budoucnu by tato statistika mohla být podstatně kvalitnější. Doposud totiž ČSÚ sledoval jen lednové údaje a z nich sestavil žebříček. V příštích letech by ale mohl pracovat s jiným systémem, díky čemuž by měl k dispozici více údajů.

A protože letošní statistika jmen nebude, připomeňme si alespoň nejpopulárnější dětská jména v předchozích letech.

Rok 2019

Minulý rok za tým holčiček vyhrála Eliška, zatímco u chlapečků vedlo jméno Jakub. Na dalších stupních žebříčku to vypadalo následovně.

2. Anna a Jan

3. Adéla a Tomáš

4. Tereza a Matyáš

5. Sofie a Adam

6. Viktorie a Filip

7. Ema/Karolína a Vojtěch

8. Ema/Karolína a Lukáš

9. Natálie a Martin

10. Amálie a Matěj

Rok 2018

V roce 2018 opět dominovala jména Jakub a Eliška. Ani další pozice se příliš nezměnily.

2. Anna a Jan

3. Sofie a Adam

4. Ema a Matyáš

5. Tereza a Tomáš

6. Karolína a Vojtěch

7. Adéla a Matěj

8. Viktorie a Filip

9. Natálie a Ondřej

10. Kristýna a Dominik

Rok 2017

V roce 2017 byla ve vedení také Eliška, z chlapeckých jmén ale vítězil Jan. Na dalších pozicích se pohybovala většinou ta samá jména, která jste mohli vidět na předchozích žebříčcích, akorát v trochu jiném pořadí.

Preference rodičů se tak evidentně mění jen velmi pomalu a dá se tak přepokládat, že i v roce 2020 se to v porodnicích jen hemžilo Adamy, Tomášky, Adélkami, Aničkami, Viktorkami a Jakuby. Uvidíme, co přinese rok 2021.