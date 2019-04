Úřady o chystaných útocích věděly. Nedokázaly jim zabránit. Hrozí další!

Srí Lanka měla informace o chystaných atentátech už 4. dubna. Na tiskové konferenci to dnes řekl vládní mluvčí Radžita Senaratne. Navzdory tomu ale nebyly atentáty odvráceny. O Velikonoční neděli při několika útocích na kostely a hotely zahynulo kolem 290 lidí. Mluvčí svým tvrzením poukázal podle médií na problematické bezpečnostní uspořádání v zemi.

Národní bezpečnost a rozvědky na Srí Lance spadají pod prezidenta Maithripalu Sirisenu, a jak upozornila britská média, mezi ním a premiérem Ranilem Vikremasinghem panuje napětí. Loni se prezident pokusil premiéra odvolat.

Mluvčí dnes řekl, že velitel národní rozvědky napsal 9. dubna dopis, který obsahoval jména členů jedné teroristické organizace. "Premiér nebyl o těchto zjištěních informován. Toto je jediná země, kde premiér svolá bezpečnostní radu, ale ta se nesejde. Navzdory odhalením o hrozbě jsme ty útoky nedokázali odvrátit. Nesnažíme se vyhnout odpovědnosti, ale to jsou fakta," řekl mluvčí.

Nedělní útoky na Srí Lance spáchala místní islamistická skupina a úřady prověřují její eventuální napojení na skupiny v zahraničí. Na tiskové konferenci to dnes oznámil mluvčí vlády, kterého citují zahraniční tiskové agentury. Prezident Maithripala Sirisena požádal svět o pomoc při pátrání.

Také ministr zdravotnictví řekl, že o hrozících útocích úřady věděly se čtrnáctidenním předstihem, ale že k premiérovi se tato informace nedostala, protože resort obrany spadá pod prezidenta.

Mluvčí Senaratne také oznámil, že rodiny obětí dostanou odškodné. "Jako vláda jsme dnes rozhodli o kompenzaci za každého mrtvého. Na výdaje s pohřbem to bude 100.000 rupií (13.000 Kč)," sdělil mluvčí. Peníze podle něj obdrží i ti, kdo byli zraněni. Poškozené kostely budou opraveny za státní peníze a opravy začnou brzy. "My jsme zodpovědní. Je nám to velice líto a všem se velmi omlouváme," řekl mluvčí.





Reportáž o teroristických útocích na Srí Lance: