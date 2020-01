Konec brutálních testů na zvířatech! Úřady zavřely laboratoř hrůzy

Praktiky v německé laboratoři poblíž Hamburku, kdy makakové, kteří se používali jako testovací subjekty, byli připoutáni za krk ke kovovým stojanům, vyděsily veřejnost. Šokující záběry se do světa dostaly poté, co je zveřejnili aktivisté. Ti do laboratoří pronikli mezi prosincem 2018 a březnem 2019.

Po tajném vyšetřování Cruelty Free International (CFI) a zveřejnění záběrů zmrzačených makaků a krvácejícího bígla v kleci, nařídily německé úřady areál zavřít.

"Těší nás, že úřady přijaly opatření k tomu, aby laboratoř nesla zodpovědnost. Úroveň krutosti vůči zvířatům a porušení právních předpisů, odhalená naším vyšetřováním, je zcela nepřijatelná," řekla Kerry Postlewhite, která je hlavní bojovnicí za kampaň pro dobré životní podmínky zvířat.

Jeden z aktivistů, který do laboratoře tajně pronikl jako jeden z pracovníků, způsob provádění testů na zvířatech viděl na vlastní oči a vše natočil skrytou kamerou. Odhalil tak děsivé podmínky, ve kterých zvířata byla držena, i testy na opicích, bíglech, kočkách a králících. Vyšetřování odhalilo, že tvrzení aktivistů nebylo nijak přehnané a trpící zvířata byla skutečně nacpána v malých klecích a ponechána svému osudu.

Laboratoř dostala dva týdny na to, aby vydala všechna zvířata držená v testovacím zařízení. Psům podle svědků tak moc chyběl lidský kontakt, že i v okamžiku, kdy šli na smrt, vrtěli ocasem. Nejhoršího zacházení se dostalo opicím, které z pobytu v extrémně malých kotcích zešílely.

Aktivisté tvrdí, že zákony v Německu, které chrání zvířata před experimenty, nejsou dostatečně přísné, a požadují jejich zpřísnění.



