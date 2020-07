Zranili jste se na dovolené u moře? Nevolejte 112, čekání se prodlouží

Dovolená je především o odpočinku, nabírání nových sil a poznávání. Co ale dělat, když se vám stane úraz a potřebujete k doktorovi nebo do nemocnice? Prvním a hlavním krokem před dovolenou je nutné sjednat si kvalitní pojištění. Bez něj se cena za ošetření může vyšplhat do statisíců až milionů korun. Taková dovolená by se vám poté mohla pěkně prodražit.

"Důležité je vědět, jestli jsem v členském státě Evropské unie nebo mimo Unii. V případě EU je to o poznání jednodušší, protože tam se na to vztahuje obecné nařízení. Můžete tedy přijít k doktorovi a on má povinnost vás ošetřit. V případě třetích států je to o poznání složitější. Tady je lepší informovat se o možnostech zdravotního ošetření ještě před odletem na dovolenou. Do všech třetích států bych ale doporučoval ještě cestovní připojištění. Poté vás ošetří jako v zemích EU,“ radí náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek.



Může se ale stát, stejně jako mladé blondýnce Lucii, že se k doktorovi sami nedostanete a potřebujete rychle záchranou službu. Lucčini přátelé netušili, co dělat, a proto zavolali na linku 112. Než ale z České republiky vyřešili spojení a odvoz do chorvatské nemocnice, uběhly dlouhé dvě hodiny.

"Když jde o vážné zranění nebo třeba nemáte znalost cizího jazyka obraťte se na zastupitelský úřad v té dané zemi. Zastupitelské úřady máme ve všech zemích EU krom Malty. Kontakt na 24hodinovou nouzovou linku najdete na webu těchto zastupitelských úřadů, a to na pravé straně domovské stránky. Případně můžete zavolat na callcentrum ministerstva zahraničních věcí,“ popisuje Martin Smolek.



Ministerstvo zahraničních věcí České republiky řeší ročně několik stovek vážnějších zranění na dovolené. Čísla ročně rostou, zvyšuje se totiž o cestování zájem. Jestli tedy chcete ochránit rodinný rozpočet, nikdy do zahraničí nejezděte bez kvalitního zdravotního pojištění.