Čtyřletý chlapec vyhrál soutěž v Mostě, na jeho mámu teď ostře útočí

Smutný konec má soutěž, kterou pro děti pravidelně pořádá město Most. Nepochopitelně se totiž zachovali někteří dospělí, kteří neunesli, že zvítězil čtyřletý Davídek.



Pátý ročník soutěže Technohraní, ve které děti vytváří díla ze známé stavebnice, se musel letos kvůli pandemii koronaviru uskutečnit online formou. Odborná komise složená se zástupců statutárního města Most a Střediska volného času v Mostě vybrala 10 výtvorů ve dvou kategoriích. O vítězi pak rozhodoval počet tzv. lajků na Facebooku. Děti soutěžily ve dvou věkových skupinách, od 3 do 10 let a od 11 do 15 let. Problém nastal v nižší věkové skupině.



Pár hodin před koncem soutěže poprosila maminka Lenka, jejíž čtyřletý syn David byl v té době na druhém místě, své přátele na Twitteru, aby příspěvek chlapce podpořili. Prosba paní Lenky se na Twitteru rychle rozšířila a chlapec se dostal na první místo a soutěž nakonec i vyhrál.



Nečekaný obrat ale nenechal chladné rodiče dětí, kteří byli na druhém a třetím místě. Pod dílem malého chlapečka se okamžitě objevila obvinění z podvodu, výsměch jeho výtvoru, a dokonce i politické útoky. Poměrně paradoxní je přitom skutečnost, že stavebnici vyhrávaly i děti na druhém, třetím a čtvrtém místě.



Pořadatelé se kvůli zlým komentářům rozhodli vítězný příspěvek malého Davida smazat. "S ohledem na ochranu osobních práv paní a malého chlapce jsme se rozhodli příspěvek smazat. Komentáře, které jsou pod soutěžní fotografií výtvoru čtyřletého chlapce vloženy, nemají se slušným chováním opravdu nic společného (politické útoky, útoky na podvod, výsměch výtvoru atp.). Netušili jsme jaká negativní hodnocení, namísto radosti a přání výhry čtyřletému chlapci, se spustí," uvedl primátor města Most Jan Paparega.



Kvůli negativním zkušenostem se primátor rozhodl s podobnými soutěžemi skončit. "Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem sdělujeme, že statutární město Most nebude pořádat obdobné soutěže v rámci podpory technického a polytechnického vzdělávání prostřednictvím facebookových skupin," dodal primátor.



Ve skupině se ale kromě nenávistných komentářů, objevila i slova podpory. "Byli jsme první pod čarou, kteří nevyhráli. Ale nedovedu si představit, že bych osočovala jiného rodiče z podvodu. Věřím, že jste si s tím dali plno práce, je škoda, že je tomuto konec," uvedl například jeden z tatínků.

