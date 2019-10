Úředníci mají dostat přidáno za to, že na ně lidé útočí a křičí! Co vy na to?

Někteří státní úředníci by mohli dostávat zvláštní příplatek za to, že na ně lidé křičí. Pracují prý v prostředí, které je náročné na psychiku. Týkat se to má asi 1500 úředníků, kteří pracují v klientských centrech a vyplácejí dávky z nemocenského a důchodového pojištění.

Slovní i fyzické útoky a zvýšený stres. Tomu mnohdy čelí úředníci ve státní sféře, kteří trpí neuropsychickou zátěží. Někteří by proto mohli dostávat zvláštní příplatek, podobně jako hasiči nebo policisté.

"Zvýšená míra neuropsychické zátěže vyplývá z nutnosti přímo jednat s občany v emocionálně vypjaté situaci, protože v dané chvíli trpí zhoršením zdravotního stavu," sdělila mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Barbara Hanousek Eckhardová.

Zvláštní příspěvek se má týkat úředníků správy sociálního zabezpečení, kteří vyplácejí dávky z nemocenského nebo důchodového pojištění a vyřizují invalidní nebo vdovské důchody. "Zrovna dneska mi jeden vynadal, že se mám stydět, že tady pracuju," prohlásil úředník. "Vyhrožování násilím, případně různé slovní napadání, urážky," dodal další.

Třeba na úřadech práce, kde je už takzvané fackovné zavedeno, řešili od ledna kolem 450 incidentů stejně jako za celý loňský rok. "Ten, kdo má problém a potřebuje ho vyřešit, se snaží za každou cenu dosáhnout svého a úředník má za úkol se co nejvíc ubránit a vzniká konflikt," uvedl psycholog Karel Humhal.

Zaměstnanci dostanou navíc od 500 do 1300 korun, o výši by rozhodoval nadřízený. S častými útoky se setkávají i exekutoři nebo revizoři. "Schytal jsem ránu obuškem do ruky, i pepřovým sprejem do obličeje," popsal revizor. Příspěvek dostávají i učitelé, silničáři nebo lidé pracující s cizinci.