Úřednici povalila a bila pěstí, skončila u soudu. Útoků loni výrazně přibylo

"Klientka pobírající dávky hmotné nouze napadla před naším kontaktním pracovištěm zaměstnankyni. Povalila ji na zem, opakovaně ji udeřila pěstí do krku a zad. Útočit přestala až po opakovaných výzvách dalších úředníků. Současně všem přítomným vulgárně nadávala a vyhrožovala. Úřednici způsobila zhmoždění hlavy a krku a podvrtnutí krční páteře," přiblížila jeden z nejhorších útoků mluvčí centrálního úřadu práce Kateřina Beránková.

Úřednice skončila na chirurgii a v pracovní neschopnosti, agresorka v soudní síni za násilí proti úřední osobě a výtržnictví. "Byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců s podmínečným odkladem na zkušební dobu dvou let. Odsouzené soud uložil zaplatit škodu ve výši 13 594 korun," popsala Beránková.

Agresivita klientů podle ní navíc roste. "Za rok 2019 evidujeme 610 incidentů, předloni to bylo 489. Nejčastěji dochází k napadení zaměstnanců v kanceláři a v prostorech kontaktních pracovišť. Výjimkou ale nejsou ani útoky na veřejném prostranství či během šetření v terénu," vypočítala mluvčí úřadu práce.

Agresivní lidé například bouchají do stolu, kopou do židlí, ale také shazují počítače. Úředníkům vyhrožují zbitím, obviňují je z rasismu či šikany. Ti největší "borci" úředníkům tvrdí, že vědí, kde bydlí nebo kam chodí jejich děti do školy.

"Z celkového počtu všech konfliktů v loňském roce se v 19 případech jednalo o napadení fyzické a v 16 pak došlo k poškození majetku. Mezi regiony, kde dochází k napadení nejčastěji, patří Ústecký kraj se 146 incidenty a Moravskoslezský se 123 událostmi," informuje Beránková. Přibývá i útoků, při nichž jsou agresoři opilí či zdrogovaní.

"Výsledkem je trvalé napětí a stres na pracovišti, který je často doprovázen i následnými zdravotními problémy. A právě v souvislosti s rostoucím počtem útoků, a to i těch fyzických, přijímáme postupně další bezpečnostní opatření," říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Na úřadech tak jsou třeba bezpečnostní přepážky, SOS tlačítka nebo ostraha. A na pravidelné "návštěvy" sem chodí i strážníci nebo policisté.

Lidé, kteří si na úředníky "došlápnou", riskují i vězení. Za násilí proti úřední osobě hříšníkům už v základní sazbě hrozí až čtyřleté vězení. Pokud se ozbrojí, je to až šest let natvrdo. Pokud úředníka při útoku vážně zraní, či dokonce zabijí, mohou za mřížemi strávit 12, respektive 16 let. Trestná je i příprava útoku.