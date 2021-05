Zahrádkáři trpí. Chladné a vlhké počasí ničí úrodu. Rajčata nastydla

"Rajčata žloutnou, to znamená, že jsou nastydlá. Dýně, cukety a patizony jsou teplomilné rostliny, které vyrašily, ale nerostou. Takže čekáme. Už jsme doma vysadili nové do kelímků, když se oteplí, tak je vysadíme ven. Všechny teplomilné rostlinky zastagnovaly. Rajčata musíme vyměnit a zasadit nová taky," řekla Marta Pawlicová z Českého zahrádkářského svazu.

Deštivé počasí naopak přálo bramborám, česneku a cibuli. Zahrádkáři tak hodnotí úrodu jako výbornou. "Brambory jdou nádherně. U nich to vypadá, jak kdyby je pohnojilo to počasí. Cibule je také vynikající, česnek bude nádherný. Mrkev by mohla být dobrá také. Z ovoce bude nejvíce jablek, ty krásně odkvetly. Dále možná třešně nebo meruňky. U meruňky je to podle toho, jak komu kvetla. Pokud kvetla v době, kdy mrzlo, tak nebude nic," popsala Pawlicová.



Šanci by ještě mohly mít jahody. Ty potřebují vždy nejdříve vláhu, a potom sluníčko. Zahrádkáři se nyní modlí, aby přišly teplé dny a jahody nezplesnivěly. "Jahody kvetou nádherně. Na jaře potřebují hodně vláhy, až teď by potřebovaly hodně sluníčka. Pokud sluníčko nebude, dostanou plíseň a letos nebudou. Zatím teda vypadají krásně. Rybíz a maliny jsou to samé. Daří se těm rostlinám, které nejsou teplomilné," popsala členka zahrádkářů.

A co mají dělat lidé se špatnou úrodou rajčat? "Pokud máte žlutá rajčata, musíte akorát čekat na sluníčko. Lepší je si koupit nové a počkat. Jakmile jednou nastydla, je to jejich konec," doplnila Pawlicová.

Zemědělci letos začali s první sklizní zeleniny. Trápí je špatné počasí. Na Reportáž TV Nova se podívejte zde: