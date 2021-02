EU selhává v nákupu vakcín. Za světem těžce zaostáváme. Chyby přiznala i Leyenová

"Měli jsme zpoždění při schvalování vakcín a byli jsme příliš optimističtí, pokud jde o jejich masivní produkci," nastínila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová chyby, které stojí za aktuálním nedostatkem vakcín v Evropské unii (EU).

"A možná jsme až příliš spoléhali na to, že včas dostaneme to, co jsme si objednali," cituje BBC další chybu, kterou uznala. Pohled do statistik skutečně není pro země Evropské unie radostný.





Podíl očkovaných lidí dvěma dávkami ve vybraných zemích k 9. 2. 2021:

Členské země se potýkají s nedostatkem vakcín proti novému koronaviru, protože jejich výrobci nedostáli termínům ani objemům nasmlouvaných dodávek. Evropská komise přitom schválila k použití zatím jen tři očkovací látky – od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Kolik obyvatel už státy očkovaly dvěma dávkami k 9. 2. 2021:

Představitelé EU zpočátku mluvili o tom, že by chtěli proočkovat 70 % obyvatel členských zemí do léta, ve středu už ale Ursula von der Leyenová mluvila o konci léta. Tedy téměř do konce září. Zatímco první z uvedených výrobců má zdržení v produkci kvůli rozšiřování výrobních kapacit v Belgii, další poukazují na nečekanou poptávku, která je údajně zaskočila.

Denní vakcinace (sedmidenní průměr na 100 obyvatel) k 9. 2. 2021:

Není však tajemstvím, že země mimo EU problémy se zásobováním víceméně neřeší. Za očkovací látku nabídli vyšší ceny a mnohdy i další nadstandardní podmínky. Například Izrael umožnil výrobci přístup k osobním datům očkovaných, aby bylo možné vakcínu podle aktuálních poznatků případně upravit.

Právě Izrael je teď na nejlepší cestě k 70% proočkovanosti populace. Tu odborníci označují za podmínku, aby bylo šíření viru SARS-CoV-2 zvládnuto. K 9. únoru dostala obě dávky vakcíny už čtvrtina obyvatel Izraele (2,2 milionu). V závěsu za ním je bývalá britská kolonie Gibraltar s 18 % proočkovaných lidí (6140).

Lépe než EU jsou na tom i Spojené státy americké. Plnou dávkou tam je očkováno nejvíc lidí ze všech zemí (téměř 10 milionů), ale představuje to jen necelá tři procenta tamní populace. Evropská unie dosud aplikovala obě dávky vakcíny v průměru 1,2 procenta obyvatel, přičemž Česká republika uvádí 1,1 % (116 622 lidí k 9. únoru).

Pokud jde o rychlost plného proočkování, tak v posledních sedmi dnech jsou před zeměmi EU například Gibraltar, Spojené arabské emiráty, Izrael, Velká Británie a USA. Ursula von der Leyenová nad těmito nepříznivými čísly pro EU připustila, že unijní země nepatří ke sprinterům, ale jsou spíš maratónci. "Je zapotřebí předvídavost, vytrvalost a výdrž," zdůraznila.

Je přesvědčená, že rozhodnutí postupovat při nákupu vakcín jednotně za celou EU bylo správné. Nedovede si představit nedozírné následky toho, kdyby unie připustila samostatný postup jednotlivých zemí. V takovém případě by bohatší státy očkovací látku měly, zatímco ty chudší by podle Ursuly von der Leyenové nevěděly, kde vzít peníze na nákup dostatečného množství.



Vědci zkoušejí kombinovat vakcíny proti covidu. Mohly by být účinnější? Podívejte se na reportáž TV Nova: