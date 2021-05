USA chtějí znát přesný původ koronaviru, tlačí na Čínu kvůli vyšetřování

Původ nemoci covid-19 je po roce a půl stále velkou neznámou. Spojené státy chtějí zatlačit na Čínu, aby byla vyšetřování více otevřená.

"Budeme pokračovat v tlaku na Čínu, aby se účastnila plného, transparentního, na důkazech založeného mezinárodního vyšetřování. S potřebným přístupem k úplným počátkům viru, který si vyžádal více než tři miliony životů po celém světě," komentovala zástupkyně mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierrová.

Spojené státy zatím nejsou přesvědčené o tom, že virus pochází z tržiště ve Wu-chanu, kde se měl podle některých zpráv WHO přenést ze zvířat na člověka. Čína se možné teorii, že by virus unikl z laboratoře, brání. Považuje ji pouze za nástroj politického boje.

"Vyšetřuje se to. Ale fakt, že se teorie o úniku z laboratoře vyšetřuje, ještě neznamená, že se to stalo. Vyšetřování je důležité, protože vede k důkazům, které vedou k závěrům. Takže jen proto, že se něco zkoumá, neznamená to, že je to pravděpodobnější scénář než ostatní možné teorie," vysvětlil vědec Arinjay Banerjee.

Výsledky pátrání amerických zpravodajských služeb by měly být známé během 90 dnů. Spojené státy mezitím očkují ve velkém a snaží se motivovat také mladé lidi. Stát Ohio dokonce připravil loterii o desítky milionů korun pro naočkované. Kromě peněz jsou ve hře i stipendia na univerzity. Do loterie se přihlásily už více než dva miliony lidí.