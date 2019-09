USA děsí sílící hurikán Dorian! "Jsme bezmocní, nezvládneme to" tvrdí

V neděli podle meteorologů na Bahamách udeří hurikán Dorian, který dosáhl už čtvrté kategorie. K ostrovu se blíží rychlostí 241 km/h. Zasáhnout by měl také východní pobřeží Floridy, Georgii a Severní i Jižní Karolínu. Obyvatelé se zásobují potravinami a zabezpečují své domovy. Bojí se, že by mohl být hurikán devastující.

Americké národní centrum pro hurikány v sobotu informovalo, že už hurikán Dorian dosáhl čtvrté kategorie. A stále sílí. Doprovází ho vítr o rychlosti 241 km/h. V neděli by měl udeřit na Bahamách.

Předseda vlády Hubert Minnis proto v sobotu vyzval obyvatele ostrova Abaco a Grand Bahama, aby se evakuovali. "Pokud počkáte do večera, bude už příliš pozdě. Čas není na naší straně," řekl Minnis.

Hurikán Dorian by mohl mít devastující dopad. Udeřit má také na Floridě. Je ale pravděpodobné, že se státu vyhne. I tak způsobí velké škody. "I když s ním přijdou jen velké vlny a trochu větru, stále hrozí obrovské záplavy, ale škody nebudou způsobené větrem, jako tomu bylo v roce 1992 s hurikánem Andrewem," vysvětlil CNN meteorolog Chad Myers.

Obavy z hurikánu způsobily také chaos v dopravě. Zrušeno bylo už přibližně 400 letů do Spojených států. A jejich počet by se ještě mohl zvýšit zejména v oblastech, kde by měl Dorian udeřit. Provoz na letišti Orlando na Floridě bude přerušen ve dvě hodiny ráno místního času. Letiště v Miami o tom také uvažuje.

Na hurikán se připravují i obyvatelé, kteří se zásobují jídlem a vodou. Zabezpečují také své domovy. V Miami lidé doufají, že hurikán nezpůsobí stejné škody jako Irma před dvěma lety nebo Michael v roce 2018.

"Cítím se bezmocná, protože je v ohrožení celé pobřeží. S těmi hurikány nikdy nevíte…Musíte být prostě připraveni," řekla vystrašená Tiffany Mirandová z Floridy pro deník The Sun.

