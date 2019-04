USA mohou mít prvního gay prezidenta! Je zároveň nejmladší

Spojené státy americké znají dalšího kandidáta do prezidentských voleb, které se budou konat v příštím roce. Je jím Pete Buttigieg (37), který by se nejenže stal vůbec nejmladším prezidentem v historii USA, ale také by byl prvním mužem na tomto postu, který se otevřeně hlásí k homosexualitě. A podle prvních reakcí by jeho šance na boj o prezidentské křeslo mohly být poměrně vysoké.