USA myslí nákup Grónska zcela vážně, Dánové jsou stále proti

Spojené státy skutečně zvažují, že koupí Grónsko. Potvrdil to poradce prezidenta. Sám Donald Trump tvrdí, že největší ostrov světa je ze strategického hlediska pro USA velmi zajímavý. Dánská premiérka ale oznámila, že Grónsko není na prodej.

"Z hlediska strategie by to bylo zajímavé. Máme zájem," zveřejnil prezident Spojených států Donald Trump. Co mnozí vnímali jako vtip, nabírá reálné obrysy. Trump skutečně zvažuje nákup Grónska.

Kromě jeho bohatých nerostných zdrojů a geopolitického významu je důvodem i bezpečnost. V Grónsku 1207 kilometrů za polárním kruhem se nachází letecká základna Thule, kterou Američané mohou na základě letité dohody s Dánskem využívat.

O přání Trumpa, aby USA koupily Grónsko, informoval v polovině minulého týdne list The Wall Street Journal. Podle šéfa Bílého domu by taková transakce byla výhodná i pro Dány.

"V podstatě to můžeme vnímat jako velký obchod s nemovitostmi. Dá se pro to udělat hodně věcí. Dánsko na tom ročně tratí téměř 700 milionů dolarů. Zemi to škodí a prodělává na tom," vysvětlil Trump.

Největší ostrov světa, kde žije 56 tisíc obyvatel, je autonomní součástí Dánského království. V praxi to znamená, že zahraniční a bezpečnostní politiku řídí Kodaň. Naopak o vnitřních záležitostech Grónska rozhodují místní úřady. Dánská premiérka Mette Frederiksenová označila prodej Grónska za "absurdní". Stejně na věc nahlíží i grónský premiér Kim Kielsen.

"Naprosto souhlasím s Kimem Kielsenem. Grónsko není na prodej! A mimochodem Grónsko není dánské. Grónsko patří Grónsku. Díky bohu časy, kdy se prodávaly a kupovaly země, i doby populismu, jsou za námi," reagovala Frederiksenová.

K prodeji Grónska jsou skeptičtí i jeho obyvatelé. I přes emoce, které tento nápad rozvířil, se nezdá, že by se o osudu Grónska mělo v nejbližší době rozhodnout. Trump se totiž nechal slyšet, že pro USA není nákup tohoto ostrova prioritou číslo jedna.