USA obžalovali trojici severokorejských hackerů z krádeže 1,3 miliardy dolarů

V obžalobě úřady popsaly řadu operací prováděných trojicí hackerů v letech 2014 až 2020, které se zaměřily na prestižní filmová studia a obchodníky s kryptoměnami. K hackerským útokům použili vysoce sofistikované technologie, o kterých představitelé národní bezpečnosti uvedli, že podtrhují status Severní Koreje jako země představující největší hrozbu kyberkriminality.

Hackeři jsou obviněni z provedení útoku na společnost Sony v roce 2014, který byl odplatou za film, který zesměšňoval severokorejského vůdce, a také za zničující útok na centrální banku Bangladéše v roce 2016, při kterém zmizelo asi 81 milionů dolarů. Rovněž jsou podezřelí z organizování digitální loupeže kryptoměn a útok na bankomaty ATM pomocí nových druhů malwaru.

"Jak je uvedeno v dnešní obžalobě, severokorejští agenti, kteří používají spíše klávesnice než zbraně, kradou digitální peněženky s kryptoměnami místo pytlů peněz, jsou předními bankovními lupiči na světě," řekl na tiskové konferenci John Demers, šéf odboru národní bezpečnosti ministerstva spravedlnosti.

Podle Kristi Johnsonové, asistentky ředitele, která má na starosti losangeleskou kancelář FBI jsou Jon Chang Hyok, Kim II a Park Jin Hyok pravděpodobně v Severní Koreji. Prokurátoři v roce 2018 poprvé obvinili Parka v souvislosti s bankovními útoky na Sony a bangladéšskou banku.

Federal prosecutors have charged three North Korean hackers with conspiring to steal more than $1.3 billion from banks and companies around the world, the Justice Department has announced https://t.co/64vLgTJyeU