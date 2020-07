USA oficiálně opouštějí WHO. Trumpův krok mohou zvrátit volby

Spojené státy oficiálně oznámily odchod ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Prezident Donald Trump WHO dlouhodobě kritizuje za nezvládnutí pandemie koronaviru a obvinil ji z toho, že jde na ruku Číně.

Loutka Číny, která v boji proti pandemii koronaviru zcela selhala. Donald Trump v posledních týdnech nenechal na Světové zdravotnické organizaci nit suchou. Kritizoval ji za šíření dezinformací o pandemii z Číny, kde se koronavirus poprvé objevil.

"Světová zdravotnická organizace selhala ve své základní povinnosti a musí být dohnána k odpovědnosti," prohlásil už dříve americký prezident.

USA proto pozastavily financování Světové zdravotnické organizace. Jsou přitom jejím největším sponzorem, jen loni poslaly WHO v přepočtu 22 miliard korun. Teď ale Trump sáhl k nejtvrdšímu kroku a USA oznámily odchod z organizace, která se proti obviněním brání.

"V posledních měsících se hodně spekulovalo o původu nemoci Covid-19. My jsme dokončili všechny přípravy a tento víkend odjedou naši experti do Číny, aby připravili plány pro zkoumání zdroje přenosu nákazy ze zvířat," informoval prezident WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Více než 70leté členství Spojených států ve Světové zdravotnické organizaci má skončit v červenci příštího roku. Je ale možné, že k tomu vůbec nedojde. Kartami totiž mohou zamíchat podzimní prezidentské volby.

Demokratický kandidát na post nejmocnějšího muže Spojených států Joe Biden už oznámil, že pokud by ve volbách zvítězil, USA se do Světové zdravotnické organizace vrátí. "Američané jsou ve větším bezpečí, pokud je Amerika zapojená do silné světové organizace. První den v mém úřadu prezidenta se k WHO připojíme," napsal Biden na twitter.

Trumpovo rozhodnutí opustit WHO kritizují zdravotničtí experti. Organizace varuje, že pandemie dosud nedosáhla svého vrcholu a potvrzuje to i nárůst počtu nových případů. USA hlásí nový smutný rekord, za posledních 24 hodin se tam nakazilo 60 tisíc lidí.