USA se vzpamatovávají z hurikánu Ida. Mnoho lidí připravil o všechno

Přerušené dodávky pitné vody, domácnosti bez proudu, poničené domy, z nichž zbyly jen obří třísky. Obyvatelé měst v Louisianě a Mississippi se po řádění hurikánu Ida začínají vracet do svých domovů. Mnohé z nich živel připravil o všechno.

"Co budu dělat? To je to, co mě děsí. Nemám žádnou rodinu. Musíme zůstat silní, zvládneme to," uvedl obyvatel města Houma Marshall.

V Mississippi hurikán narušil vozovku jedné z dálnic. Některá auta zapadla do díry hluboké až 18 metrů. Dva lidé zemřeli a deset dalších bylo zraněno. V New Orleans lidé čekají v dlouhých frontách na pitnou vodu a základní potraviny, které distribuují tamní úřady.

"Je to strašné. Probouzíme se s hrůzou, uléháme s hrůzou. Nemáme nic, jsme bez domova a potřebujeme pomoc," řekla obyvatelka New Orleans Diana Estes. Ve městě platí kvůli množícím se případům rabování od osmé hodiny večer do šesté hodiny ráno zákaz nočního vycházení.

Hurikán Ida zasáhl pevninu Spojených států jako bouře čtvrté kategorie. S rychlostí větru 240 kilometrů v hodině jde o pátou nejsilnější bouři na pevnině. V terénu je okolo 5000 členů Národní gardy, kteří mají na starost pomoc v postižených oblastech.