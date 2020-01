USA udeří tvrdě a rychle, pokud Írán podnikne odvetu, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump v sobotu na svůj twitter přidal hned několik komentářů, ve kterých reagoval na útoky obyvatel na americkou ambasádu v iráckém Bagdádu. "...stovky íránských demonstrantů. Už zaútočili na naše velvyslanectví a připravovali se na další zásahy na jiných místech. Írán po mnoho let nebyl jen problémem," informoval Trump.

Dále se také vyjádřil k íránským výhrůžkám, které slibují odvetu za smrt generále Kásima Sulejmáního. "Nechť to slouží jako varování, že pokud Írán udeří na Američany nebo americká aktiva, máme vytipovaných 52 íránských cílů...," informoval Trump na twitteru.

Číslo podle něho představuje americké rukojmí, kteří byli zajati Íránem před několika lety. Vybrané cíle jsou prý důležité a na vysoké úrovni. "Tyto cíle a samotný Írán zasáhneme velmi rychle a velmi tvrdě. USA nechtějí už žádné další hrozby," dodal Trump.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!