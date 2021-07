Ušetřete za čisticí prostředky! Tento si vyrobíte doma za pár korun

Nebaví vás chodit do obchodů a utrácet peníze za drahé chemické čisticí prostředky, které často dráždí? Přeci, když to babičky zvládly bez chemických přípravků, můžete to zvládnout také. V článku najdete recept na univerzální čisticí prostředek, který si za pár korun můžete vyrobit doma a může konkurovat často drahým chemickým přípravkům.

Minimálně jednu hodinu denně věnuje úklidu každá žena, některé i víc. Podle studie vědců z Bergenu z roku 2018 může právě ženám úklidová chemie neuvěřitelně škodit. Podle vědců totiž vdechování chemických výparů má na zdraví dopad srovnatelný s vykouřením krabičky cigaret denně.

Tím pádem vede k výraznému snížení kapacity plic a také zvyšuje riziko, že se u dotyčných rozvine astma. Výzkum probíhal navíc celých 20 let a podle výzkumu chemické prostředky škodí mnohem více ženám než mužům.

Prostředek na okna, na koupelnu, toaletu, další na kuchyň a pak třeba ještě jiný na mastnotu, nebo něco proti plísním. To je celkem běžný úklidový arsenal v téměř každé domácnosti. Jednou z variant, jak se vyhnout chemickým výparům při úklidu, je používání podomácku vyrobených ekologických prostředků.

Marcela Sobotová z Plzně si ale jednoho dne řekla dost a vyrobila si vlastní univerzální čistič, a to z přebývajících věcí v domácnosti a odpadků. Výrobní cena je přibližně 25 korun za litr a účinky víceméně stejně.

"Nechci říct, že ty chemické nefungují. Ale toto funguje podobně za zlomkovou cenu. Navíc potřebujete doma mnohem méně prostoru. Je tam efekt ušetření místa, peněz a ještě ekologický," říká Sobotová.

Univerzální čistič

Na 0,5 litru univerzálního čističe budete potřebovat 0,5 litru octa, slupky ze dvou vymačkaných citronů a malý panák vysoce procentního alkoholu. Postup je jednoduchý. Citronové slupky nakrájíte na kousky, nasypete zhruba do ¾ litrové sklenice a zalijete octem. Je dobré to občas trochu promíchat. Jediná nevýhoda tohoto receptu je dlouhá doba výroby, a to tři měsíce. Pak stačí přecedit a vyzkoušet, že dobře čistí a nesmrdí po octu, nýbrž voní po citrónu. K lepší výdrži prostředku je potřeba přidat alkohol a případně i tymiánové kapky.

Tento čistič vyzkoušela i reportérka TV Nova. Poslouží podle ní dobře v koupelně i v kuchyni. Jak funguje, se můžete podívat v reportáži výše.

Vodní kámen

Abyste odstranili vodní kámen z pračky, nalijte do výlevky hrnek octa a zapněte ji na 60 stupňů. Pomocí octa odstraníte vodní kámen i z rychlovarné konvice. Tu vyčistíte roztokem vody a octa v poměru 1:1. Nalijte do konvice a nechte projít varem. Dalším tipem do pračky i konvice je nasypat kyselinu citronovou a dát vařit s vodou, nebo prát. Podobným pomocníkem na vodní kámen je také jedlá soda.

Koupelna

Na úklid v koupelně se asi nejlépe hodí citronová šťáva, která je známá svými dezinfekčními a bakteriálními účinky. Klasické skvrny od vodního kamene, které se tvoří na kohoutcích vyčistí také snadno, a navíc příjemně voní. Pokud je ale špína více zažraná, zkuste ji smíchat s trochou jedlé sody a octem.

Ale kouzelníkem v koupelně je i obyčejná sůl. Navíc, když ji smícháte s citronovou šťávou a octem, nahradí to snadno chemické přípravky. A když rozpustíte lžičku soli v horké vodě, usnadní vám to čištění věcí, které jsou zašpiněné třeba zubní pastou.



Odpady

Ocet je úklidový pomocník číslo jedna i co se týče boje s ucpanými odpady. V kombinaci s jedlou sodou vyčistí záchod a mísu, ale i středně ucpaný odpad. Ten se dá pročistit tak, že do toalety nasypete trochu sody a pak trochu octa. Pak už stačí jen nechat působit a dočistit štětkou. Jedlá soda se dá také použít na zašlé spáry na WC i v koupelně.

Dřez

Dřez dokáže vyleštit třeba i hladká mouka, když nemáte po ruce výkonný čistič. Nerezový dřez se dá také velmi dobře vyčistit pomocí sody a octa. Sodu nasypte do dřezu a vlhkou houbičkou rozetřete. Pomocí rozprašovače aplikujte ocet a nechte působit alespoň deset minut. Nakonec důkladně opláchněte, vytřete a vyleštěte.

Okna a zrcadla

Ani zde není potřeba speciální produkt. Postačí i alpa, a když není po ruce ta, tak dokáže posloužit i výluh z černého čaje. I na okna se dá ale použít ocet s vodou v poměru 1:1.

Samozřejmě existuje i složitější varianta, a to k tomu je potřeba 1/4 šálku octa, 1/4 šálku lihu, 1 lžíci škrobu, 2 šálky teplé vody a nádoba s rozprašovačem. Suroviny dáme do nádoby a dobře promícháme. Poté používáme k běžnému čistění oken, zrcadel a skel tak, jak jsme zvyklí u prostředků na okna.

Podlaha

Z povrchu dostanete nežádoucí bakterie, když do kyblíku s vodou přidáte čtvrt hrnku octa. Ale na podlahu dřevěnou ocet raději nepoužívejte.

Čisticí prostředky, co dům dal, samozřejmě neobstojí v případě zašlé mastné špíny nebo plísně, tam je nutné po chemii většinou sáhnout. V běžném domácím úklidu se ale osvědčily.