Jak nenaletět v supermarketu? Deset rad, abyste poznali to nejlepší zboží

Zboží vybírejte pozorně

Jedním z nejstarších prodejních triků je umístění dražšího zboží do regálu, který je přímo v úrovni očí nakupujícího. K tomu, aby takové zboží zákazníka upoutalo, často napomáhají reklamy a cedulky upozorňující na slevy. Rada zní – podívejte se i do jiných polic. Nejvíce propagované výrobky totiž zdaleka nemusí být ty nejkvalitnější ani nejlevnější.

Pamatujte také na to, že pracovníci obchodu to zboží, kterému se již blíží konec spotřební doby, umisťují zpravidla do přední části regálu. Při nákupu na to myslete a nebojte se sáhnout do zadní části polic.

Čtěte složení

Tento tip nejspíš většinu nakupujících nijak nepřekvapí – řada zákazníků je nucena číst složení jednotlivých pokrmů například kvůli alergiím. I zde však platí, že nejvíce propagované často neznamená nejkvalitnější. Při nákupu upřednostňujte domácí produkty a vždy věnujte čas pročtení jejich složení. Opravdu kupujete to, co výrobce propaguje na obrázku?

Pozor na "falešná" mléka a sýry

Spolu se složením je také dobré věnovat pozornost samotným etiketám. Pokud se na obalu výrobku, který plánujete zakoupit, skví v názvu slovo mléčný či jogurtový, měli byste zpozornit. V takovém případě totiž mléko či jogurt bývá jen jednou z mnoha složek výrobku a často zdaleka ne tou s největším podílem.

Podobným způsobem mohou klamat i zdánlivě "zdravé" popisky tipu "bez přidaného cukru" či "bez cholesterolu". Onen cukr totiž často nahrazují chemická sladidla a škody, které nenapáchá běžný cukr, za něj nadělá armáda "éček".

Pozor na přebalované zboží

Pulty s krájeným a zabaleným sýrem, uzeninami, či balenými saláty bývají často zrádné. Je-li to jen trochu možné, vyhněte se "naplátkovaným" potravinám, sýrovým či uzeninovým talířům a předkrájenému ovoci či zelenině.

Ačkoli nálepka na takovém balení může tvrdit, že jeho obsah je čerstvě zabalený, hrozí, že šunka či sýr uvnitř byly nakrájeny z kusu, kterému už brzy končí datum spotřeby. I čerstvé potraviny navíc přitahují bakterie a je tak lepší požádat obsluhu, aby vám kýženou uzeninu nakrájela a zabalila přímo před očima.

V kvalitním masitém výrobku by mělo být co největší procento masa a co nejmenší podíl ostatních látek, říká odborník:

Lahůdkové zboží může být zrádné

Při nákupu hotových salátů byste měli automaticky zbystřit. Jakmile takový salát obsahuje příliš velké množství česneku a koření, hrozí, že jeho datum spotřeby již proběhlo, nebo se rychle blíží. Pamatujte také na to, že saláty, které obsahují ryby či jiné maso, se kazí mnohem rychleji než čistě zeleninové. Saláty s olejovým dresingem jsou rovněž bezpečnější než ty, do kterých se přidává majonéza.

Ke klidnému nákupu také přispívá to, nakolik pečlivě prodejce dodržuje nařízení pro práci s potravinami. Pokud je hotový salát uložený ve skleněné misce a v samostatné vitríně, je to jen pro dobro potraviny. V kovové nádobě totiž snadněji oxiduje. Používá-li pracovník při práci se saláty navíc jednorázové rukavice a každá nádoba má vlastní lžíci, můžete být klidní.





Od pomačkaných obalů ruce pryč

Zdeformované krabice, omačkané hrany či zkrabatělé rohy, prasklinky a olepený povrch – to vše jsou varovné signály, že tenhle džus či smetanu si koupit nechcete. Nejde totiž často jen o kosmetické vady, může jít také o známky nesprávného skladování a přepravy, v krajním případě i o skutečnost, že konkrétně toto zboží je již prošlé.

Maso si při nákupu pečlivě prohlédněte

Ačkoli se někteří další nakupující mohou mračit a stěžovat si na zdržování, pokud nakupujete maso v supermarketovém pultu, nechte si svůj vybraný kousek ukázat. Světlo pod pultem totiž skutečný stav zboží často zkresluje.

Pokud se na potravinách z pultu objevuje ledová krusta, zbystřete. Ve většině případů jde o známku toho, že bylo zboží několikrát zmrazeno a rozmrazeno, což zdraví konzumenta rozhodně neprospěje.

Pokud se vám maso zdá na povrchu vlhké, důvodem bude nejspíš to, že se ho prodávající pokusil "osvěžit" tím, že na něj nalil vodu. To způsobí, že po upečení bude maso méně šťavnaté. Suchý film na povrchu masa naopak nutně nemusí znamenat, že se jedná o starý kus, který leží na pultě už několikátý den. Často jde jen o znamení toho, že se maso nepotilo v plastovém obalu a mělo kontakt se vzduchem.

Pozor na přehnaně jasné barvy

Svěží barvy potravin bezpochyby povzbudí chutě nakupujících, ne vždy je to ale dobře. Například v případě ovoce a zeleniny matná slupka a případné drobné nedokonalosti svědčí o tom, že jde o kusy vypěstované v otevřeném terénu a na slunci. Na jejich chuti a přínosu pro zdraví to tak nijak neubírá. Plody ze skleníků jsou na pohled sice krásné, ale mohou obsahovat chemikálie a chuťově často bývají mdlé.

Výrazná barva také neurčuje zralost sýra. Ten přírodní bývá mírně nažloutlý nebo bílý, jasně žluté barvy výrobce často dosahuje přidáním barviv. Ta jsou ve většině případů pro spotřebitele neškodná, barva by však neměla být kritériem pro výběr toho nejlepšího sýra. Stejný princip platí i pro lososa, kde jasně oranžové barvě rovněž napomáhá chemie. Kečupy a jiná dochucovadla na tom nejsou o nic jinak. V tomto případě je rozhodně lepší dát na možná méně výrazné, zato však přírodní barvy a složení.

Upřednostňujte lokální produkty

Zda produkt pochází z místních zdrojů, je rozhodující například při výběru ovoce, zeleniny či mléčných výrobků. Přeprava ze zahraničí řadě druhů zboží příliš nesvědčí a zejména v případě ovoce a zeleniny se často liší i chuť samotných plodů. Například u oblíbených jahod je chuť domácích a dovážených dle zkušeností zákazníků diametrální odlišná – ve prospěch těch českých.

Nestyďte se říct si o radu

Zřejmě každý nakupující při pátrání po kýženém zboží v supermarketu zabloudil a objevil mezi nabízenými produkty všemožné poklady, kromě toho, který si přál. Systém upořádání zboží v regálech je často záměrně trochu komplikovaný, aby nakupující prodejce snáze přiměl si pečlivě prohlédnout i to, pro co do obchodu nepřišel. Nebojte se pracovníky požádat o radu či pomoc. Poradit ohledně toho, kde "své" zboží najdete, případně kdy dorazí nová, čerstvá dodávka, je ostatně nedílnou součástí jejich práce.

