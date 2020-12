Úskalí vánočních setkání. Experti varují před pandemickou únavou!

Státní zdravotní ústav (SZÚ) na svých stránkách zveřejnil dokument Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC). Experti v něm popisují z hlediska pandemie nástrahy vánočních svátků a konce roku a varují před takzvanou pandemickou únavou.

"Svátky spojované s koncem roku se tradičně vyznačují aktivitami jako jsou oslavy, shromažďování, nakupování, cestování, které představují významná rizika pro intenzivní přenos SARS-CoV-2. Přitěžujícím faktorem jsou zprávy o existenci tzv. „pandemické únavy“, kdy právě v tomto období jsou někteří lidé demotivováni vůči dodržování doporučených ochranných opatření," píše SZÚ s odkazem na ECDC.

Experti zároveň varují, že předčasné zrušení mimořádných opatření by vedlo k nárůstu počtu případů i hospitalizací. A ten by se ještě zrychlil, pokud by omezení skončila náhle.

"Pokud by opatření zavedená v říjnu nebo listopadu byla zrušena 21. prosince, modelový odhad naznačuje, že by v prvním lednovém týdnu roku 2021 mohlo dojít k nárůstu hospitalizací. Pokud by opatření byla zrušena 7. prosince, je předpoklad, že k nárůstu hospitalizací by mohlo dojít před 24. prosincem," píše ECDC.

"Na základě současné epidemiologické situace ve většině států EU by jakákoli úprava opatření měla být prováděna cíleně, přiměřeně a koordinovaně podle posouzení situace s ohledem na zranitelnost populace a měla by být jasně sdělována. Cílem by mělo být zmírnění rizika zvýšeného přenosu v průběhu konce roku a současně zohlednění sociálních, osobních a ekonomických dopadů na populaci," nabádají evropští experti.

Na nebezpečí velkých rodinných sešlostí upozornil na svém twitteru i epidemiolog Rastislav Maďar, který v minulosti úzce spolupracoval s ministerstvem zdravotnictví. Jako příklad využil nedávný Den díkuvzdání v USA, kdy Američané ve velkém cestovali za svými blízkými.