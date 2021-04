Usmíření na pohřbu: William a Harry si popovídali, dohlédla na ně Kate

Vztahy mezi princem Williamem a jeho mladším bratrem princem Harrym už nejsou po sobotním pohřbu vévody z Edinburghu tolik napjaté. Někteří experti na královskou rodinu dokonce mluví o usmíření. Po smutečním obřadu spolu znesváření bratři dokonce prohodili několik slov. Vévodkyně Kate byla radši u toho, kdyby si náhodou vjeli do vlasů.

Královna Alžběta II. se obávala, že se budou William s Harrym hádat, a tak mezi ně na smuteční průvod za rakví prince Philipa radši postavila jejich bratrance Petera Phillipse.

Jenomže opak byl pravdou. Bratři, jejichž vztah poznamenal Harryho odchod z královské rodiny i kontroverzní rozhovor s Oprah Winfreyovou, se po obřadu potkali tváří v tvář a popovídali si.

Většinu času měli roušku, ale v jeden okamžik ji sundali a ze rtů se jim dalo odečíst, o čem se baví. Podle portálu Express řešili pradědečkův pohřeb. "Ten pohřeb byl nádherný, a ta hudba," měl říct William. Harry prý odpověděl: "Ano, proběhlo to tak, jak si přál."

Podle expertky na řeč těla Adrianne Carterové se dá dokonce mluvit o usmíření. "Když šli vedle sebe, bylo to naprosto přirozené, neviděla jsem ani náznak nepokoje. Nebyla to žádná nucená show. Navíc William na Harryho počkal, aby mohli jít spolu. Podle mě to vypadá, že se na pohřbu usmířili," prohlásila.

Velkým trnem v oku královské rodině nicméně zůstává Harryho manželka Meghan Markleová. Ta poslední rozloučení sledovala v televizi z Kalifornie, protože jí lékaři nedoporučili let kvůli těhotenství. Spekuluje se ale, že se chtěla vyhnout opovržení ze strany členů rodiny, kteří jí nemohou zapomenout interview pro Winfreyovou.

Podívejte se na reportáž TV Nova o sobotním pohřbu prince Philipa:

