Úspěch demonstrantů. Hongkong odložil zákon o vydávání osob

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová oznámila odklad schvalování zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Návrh zákona, který by umožnil vydávat podezřelé do zemí, s nimiž Hongkong nemá smlouvu o vydávání, tedy i do pevninské Číny, vyvolal masové protesty.