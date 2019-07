Úspěch lékařů, Češi implantovali srdeční chlopeň krční tepnou

Lékaři musejí umělou srdeční chlopeň vcucnout do trubičky silné pouhých 6 milimetrů a skrz tepnu na krku ji dostat až k srdci, kde se musí vrátit do původního tvaru. "Tohle musí zapadnout do takových třech paciček a ona tam vlastně v tom drží," vysvětlil lékař Edmund Černý.

Pohyb hadičky mohou lékaři kontrolovat jen pomocí rentgenu, kde ale nezkušené oko vidí pouze šedé fleky. Chlopeň přitom musejí umístit v srdci na milimetry přesně.

Blanka Vavřínová měla zúženou srdeční chlopeň. Postupem času se jí kvůli tomu víc a víc omezoval průtok krve srdcem. "Potíže jako s nefungujícím srdíčkem, prostě jsem se zadýchávala do kopce nebo při chůzi," popsala Vavřínová.

Kvůli vyššímu věku a dalším zdravotním potížím to standardní cestou nešlo a otevřenou operaci by nemusela přežít. "Prognóza aortální stenózy je prakticky horší než některá onkologická onemocnění, ti nemocní umírají zhruba do roka," sdělil primář kardiologie Pavel Červinka.

Ve střední Evropě takovou operaci ještě nikdo neprováděl. S chlopní, která je napůl prasečí a napůl hovězí, jsou navíc první na světě. "Není zatím zmínka v literatuře, že by někdo to provedl s touto chlopní přes tu implantaci skrz krční tepnu," doplnil Červinka.

Pokud vše půjde hladce, pacientku čeká přibližně třídenní rekonvalescence, pak může jít z nemocnice domů. Podle lékařů jde o výjimečný způsob operace, při kterém ale hrozí komplikace se zásobováním mozku krví. Provádět ho proto budou jen v případech, kdy není jiná cesta.