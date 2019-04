Bizarní úspěch v Číně! Zemanův koncert zvedl zájem o česká piana

Zpochybňovaný ekonomický přínos cest prezidenta Miloše Zemana do Číny podpořila prohlášením dosluhující ministryně obchodu a průmyslu. Podle ní podzimní kulturní vložka prezidenta Zemana na mezinárodním veletrhu v Šanghaji zřejmě přinesla ovoce. Jeho hra na piano totiž údajně zvýšila zájem Číňanů o ta česká.

Zeman při minulých jednáních s čínskými politiky a obchodními partnery sliboval, že přinesou miliardové investice do Česka. To se zatím nenaplnilo a s lítostí to připustil i sám prezident.

Malou náplastí je tak dnešní prohlášení dosluhující ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (ANO), která na twitteru napsala: "Zástupkyně společnosti Petrof China mě informovala o významném nárůstu zájmu o jejich piána poté, co prezident Zeman hrál na podzim v Šanghaji pro čínského prezidenta Si, kterého jsem na český stánek přivedla osobně!"

Zstupkyn spolenosti Petrof China m informovala o vznamnm nrstu zjmu o jejich pina pot, co prezident Zeman hrl na podzim v anghaji pro nskho prezidenta Si, kterho jsem na esk stnek pivedla osobn! foto: @PREZIDENTmluvci https://t.co/YRr6eyuxRm #mpo #Cinamise pic.twitter.com/wVbwy1oZap — Marta Novkov (@TweetMinistryne) 25. dubna 2019

Prezident Miloš Zeman koncertoval v listopadu na slavnostním zahájení dovozního veletrhu China International Import Expo v Šanghaji. Zahraničním státníkům včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského premiéra Dimitrije Medvěděva zahrál na piano.

"Jako přivítání na národním stánku České republiky zahrál pan prezident čínskému prezidentovi a dalším zahraničním protějškům na piano svou nejoblíbenější píseň - Sentimental Journey," napsal tehdy mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Vše se odehrálo během návštěvy české expozice. Na tu ho údajně dovedla končící ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO). Ta si teď pochvaluje, že díky tomu vzrostl zájem o česká piana.

Samotná firma Petrov potvrzuje, že šlo určitě o přínos pro jejich značku. "Přijali jsme mnoho zpráv od našich čínských partnerů," řekla Petra Tamchynová. Zda však v důsledku prezidentova koncertu došlo k nárustu prodejů, však podle ní říct nejde.

Připomeňte si prezidentovu hru na piáno: