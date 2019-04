Úspěchy českých europoslanců: Jeden čas a boj za kvalitu jídla

I čeští europoslanci dokážou v Evropském parlamentu prosadit své návrhy, pokud se dohodnou. Ukázali to například v boji proti dvojí kvalitě potravin, kdy strhli i další členské státy. Zásadní vliv mělo Česko i při rušení střídání letního a zimního času.

Jedenadvacet českých poslanců tvoří jen zlomek více než sedmisetčlenného europarlamentu. Podle MEP rankingu, který sleduje aktivitu europoslanců, ale patří čeští zástupci k těm nejaktivnějším. Tohle jsou jejich úspěchy.



Boj proti dvojí kvalitě potravin



Stejný obal, ale v Česku jiné složení než například v západních zemích. To je problém, kterého si díky Česku začaly všímat i další státy.



“Toto je téma, které jsem do Bruselu přinesla, které jsem doslova vydupala ze země,“ řekla europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). Čeští europoslanci zatím dosáhli kompromisu, který dvojí kvalitu potravin omezuje.



Zrušení střídání časů



V roce 2021 skončí po 42 letech střídání zimního a letního času. Zá návrhem stojí skupina europoslanců v čele s lidovcem Pavlem Svobodou.



“Střídání časů nenaplnilo svůj původní účel: šetření energie. Ukázalo se, že to, co se ušetří na světle, se utratí za topení,“ vysvětlil Svoboda.



Zatím není jasné, který čas zůstane. Zatímco česká vláda se kloní k zimnímu, veřejnost si přeje spíš letní.



Výjimka pro řidiče kamionů



Pokud firma vyšle zaměstnance za hranice, musí mu platit stejnou mzdu, jako je běžné v dané zemi. Čeští europoslanci prosadili návrh na vyjmutí mezinárodních dopravců.



“Znamenalo by to konec české kamionové dopravy. Povedlo se uchránit silniční dopravu od protekcionismu. Je to velký úspěch,“ uvedla europoslankyně Martina Dlabajová (ANO).



“Náš tým je středně silný a může být úspěšný v situaci, když bude schopen spolupracovat s dalšími delegacemi členských států,“ zhodnotil politolog Jan Kubáček.



Jaké plány mají kandidáti nadcházejících voleb do evropského parlamentu sledujte v pořadu Napřímo a to každé úterý a čtvrtek od 17:45 na webu tn.cz.