Ústav prověřuje 78 úmrtí po očkování. Přes 5000 lidí hlásilo vedlejší účinky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informaci zveřejnil ve svém pravidelném týdenním přehledu. Za poslední týden stoupl počet podezření na úmrtí ve spojitosti s očkováním o jeden případ. Podle SÚKLu je u většiny úmrtí z anamnézy pacienta patrné, že příčinou smrti nebude vakcína.



První případ úmrtí ve spojitosti s očkováním evidoval SÚKL 16. února. "V počtu úmrtí jsou zahrnuty i případy úmrtí na infekci virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19, ke kterým došlo po aplikaci první nebo druhé dávky vakcíny. Infekce SARS-CoV-2 bývá relativně často hlášena jako podezření na nežádoucí účinek očkování proti covidu-19," uvádí SÚKL na webu.



"Největší část hlášených úmrtí má ale podle popisu pacientovy anamnézy a přidružených chorob jinou a dobře vysvětlitelnou příčinu než podané očkování. Popisuje totiž stav, který by zřejmě nastal i bez vakcinace," vysvětlila mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíková.



Zvýšil se i počet lidí, u kterých se objevily po vakcinaci vedlejší účinky. Ty zaznamenalo 5402 naočkovaných. Nejčastějšími problémy jsou stále horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost nebo reakce v místě vpichu.

"Všechna hlášení z ČR jsou odesílána do společné evropské databáze hlášených podezření na nežádoucí účinky – všechna hlášená úmrtí v časové souvislosti s očkováním proti COVID-19 jsou v této databázi monitorována každý den, firmy, které jsou držiteli rozhodnutí o registraci těchto vakcín, tyto případy podrobně společně analyzují a předkládají farmakovigilančnímu výboru EMA. Pokud by z průběžného hodnocení všech hlášených úmrtí vyvstalo důvodné podezření na příčinný vztah k očkování, byly by vyvozeny další kroky ke zvýšení bezpečnosti a veřejnost by byla informována.," dodala Brunclíková.



Všechna hlášená úmrtí jsou podle ústavu důkladně prošetřována, a navíc je posuzuje také výbor Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA), který má v Česku zastoupení.

Podle odborníků z EMA jsou však přínosy vakcín daleko vyšší než jejich rizika. Nejčastěji úmrtí v souvislosti s očkováním vysvětlují zhoršením dosavadních nemocí dotyčných lidí.