Ústavní soud rozhodl o pravidlech voleb! Sledujte tiskovou konferenci

Ústavní soud rozhodl o stížnosti skupiny senátorů, kterým se nelíbí současná volební pravidla. Mají za to, že diskriminují slabší strany. Pokud jim soudci vyhověli, změna by se mohla dotknout už letošních voleb do Poslanecké sněmovny.

Senátoři stížnost podali už před třemi lety. Vadí jim kvórum pro koalice, jež násobí pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny podle počtu stran, které ji tvoří. Problém vidí rovněž v přepočtu hlasů na mandáty na základě lidnatosti jednotlivých krajů.

Rozhodnutí zveřejní Ústavní soud v 9 hodin, soudci ho ještě v 10 hodin na tiskové konferenci okomentují. Vyhovět senátorům může v jednom, obou bodech, anebo v žádném. Přímý přenos nabídneme na TN.cz v tomto článku.

Způsob přepočtu hlasů nahrává silnějším stranám. Ve volbách z roku 2017 stačilo vítěznému hnutí ANO na jeden mandát necelých 20 tisíc hlasů, menší strany jako TOP 09 nebo STAN potřebovaly dvojnásobek.

"Tato žádost skupiny senátorů je tři roky stará a je bizarní, jestliže to má Ústavní soud probírat krátce před parlamentními volbami. Ve skutečnosti by to vedlo k naprosté destabilizaci našeho politického systému,“ prohlásil prezident Miloš Zeman v rádiu Frekvence 1.

Ústavní soud ale názor hlavy státu nezajímá, podle právníka Jana Kysely není účastníkem řízení, takže se ohrazovat nemůže.

