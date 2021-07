Ústečan do banky nanosil skoro sto miliard. Není jasné, kde je vzal!

Bezmála 90 miliard korun nanosil do banky v hotovosti v uplynulých letech majitel malé směnárny v Ústí nad Labem. Policie i úřady po původu obřích sum peněz pátraly bez úspěchu několik let. Kriminalisté měli podezření, že se takhle perou špinavé peníze z Ruska, loni ale případ odložili.

Směnárník nosil do banky obří sumy v hotovosti přibližně 15 let, v kufřících i igelitkách. Podle Radiožurnálu, který neobvyklý případ zmapoval, se úřadům a policistům podařilo zjistit, že se tímto způsobem na mužově soukromém účtu protočilo asi 89 miliard korun, skutečná suma ale může být ještě vyšší.

Vše podle portálu probíhalo podle jednotného scénáře. "Do pobočky Raiffeisenbanky ve Vodičkově ulici v centru Prahy vstupuje muž s nenápadným kufříkem. Do metropole přijel vlakem z Ústí nad Labem na nedaleké hlavní nádraží. A jeho kufřík je plný papírových eur - v přepočtu za zhruba sto milionů korun. Muž je ukládá v hotovosti na svůj účet," píše irozhlas.cz.

Peníze se ale prý na účtě nikdy příliš neohřály, dotyčný je v podstatě okamžitě znovu vybíral, tentokrát ale v dolarech. A tento koloběh se opakoval přibližně po dobu 15 let. Pracovníci specializovaného Finančního analytického úřadu (FAÚ) zjistili, že jen za jedno čtvrtletí roku 2014 směnárník na svém soukromém účtu protočil šest miliard korun, což je asi polovina ročního rozpočtu Brna. Vyšetřovatelům se celkem povedlo zdokumentovat výměny peněz od roku 2006 až do loňska v celkové výši 89 miliard korun.

Mužem s taškami a kufříky je podle Radiožurnálu ústecký podnikatel Libor Ondráček, který až do letošního jara vlastnil malou směnárnu u ústeckého hlavního nádraží. Miliardové sumy ale prý nemohly pocházet z obratu směnárny. Sám Ondráček na to, kde vzal desítky miliard v hotovosti, odmítl reportérům Radiožurnálu odpovědět.

"On už dával spoustu vysvětlení na policii a asi se s vámi vůbec nebude chtít bavit. Protože, co po nás chce stát, abychom dokumentovali lidi, kteří k nám chodí si vyměnit peníze a podávali na ně hlášení, to už mi přijde úplně šílené,“ uvedla pouze Ondráčkova manželka Ivana.

I když v Česku pro vklady a výběry hotovosti z účtu neexistuje žádný limit, banky mají i tak povinnost původ peněz prověřovat. A pokud se jim zdá něco podezřelé, musí transakce oznámit Finančnímu analytickém úřadu.

A Raiffeisenbanka se podle zjištění Radiožurnálu na původ peněz skutečně Ondráčka opakovaně dotazovala. Ten podle zdrojů blízkých šetření reagoval čestným prohlášením, že zná české zákony proti praní špinavých peněz a že nic takového nedělá. Později pak měl tvrdit, že jde o půjčky jiných směnárníků nebo obraty jiných směnáren. Jak je možné, že se obří sumy na účtu točily řadu let, nyní prověřuje i Česká národní banka, která na chod bankovního sektoru v ČR dohlíží.

Podle Radiožurnálu nakonec Ondráček jako původce peněz označil dvě směnárny, které jsou podle veřejně dostupných informací dlouhodobě v ruských rukou. A ani v tomto případě údajně ukládané částky neodpovídají obratu.

"Velmi pravděpodobně byl ten původ peněz v Rusku a dolary se tam zase po směně s největší pravděpodobností vracely," řekl k tomu Radiožurnálu jeden ze zdrojů obeznámený s detaily šetření. Transakcemi v bance se tak mohly obří sumy legalizovat. Detektivové nicméně nakonec poslali případ k ledu kvůli tomu, že se nedopátrali konkrétního zločinu, z něhož by případné špinavé peníze měly pocházet.

O "Ondráčkovy" miliardy se policie podle portálu zajímala už dříve, například i v souvislosti se směnárnicí z Děčínska, která odnosila do bank v rozmezí několika let asi 12 miliard v hotovosti a nakonec se zastřelila. I tuto kauzu elitní detektivové uložili loni k ledu. Ale díky jejímu prověřování se jim podařilo zjistit, že je to právě ústecký podnikatel, kdo vkládá na svůj účet ještě vyšší sumy peněz.

